За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 544 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 375, вторую — 231, три и более — 803, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 262 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 800 000. Первую дозу вакцины получили 5 363 000, вторую — 4 856 720, три и более — 3 326 543, бустерную дозу после положительного результата теста — 135 человек.