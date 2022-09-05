За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли пять человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших три и более доз вакцины составило 4, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — один человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 865 343. Первую дозу вакцины получили 5 374 904, вторую — 4 863 804, три и более — 3 366 977, бустерную дозу после положительного результата теста — 259 658 человек.