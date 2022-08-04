За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 962 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 295, вторую — 248, три и более — 1 200, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 219 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 824 041. Первую дозу вакцины получили 5 367 712, вторую — 4 858 491, три и более — 3 342 589, бустерную дозу после положительного результата теста — 255 249 человек.