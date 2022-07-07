За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 600 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 437, вторую — 158, три и более — 854, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 151 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 778 501. Первую дозу вакцины получили 5 358 703, вторую — 4 855 017, три и более -3 314 598, бустерную дозу после положительного результата теста — 250 183 человека.