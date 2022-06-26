За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 475 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 171, вторую — 127, три и более — 1050, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста — 127 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 762 091. Первую дозу вакцины получили 5 353 536, вторую — 4 853 215, три и более — 3 306 428, бустерную дозу после положительного результата теста — 248 912 человек.