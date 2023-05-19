«Увеличение числа разводов вызвано тем, что упрощенному бракоразводному процессу отдается больше предпочтений».

Об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции «Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака».

Она отметила, что иногда одна сторона не дает согласия, и суд дает сторонам определенный срок для примирения, но суд также расторгает брак на основании заявления одной стороны:

«При этом не могут учитываться интересы ни ребенка, ни женщины, ни мужчины. В период предоставления времени для примирения суды должны принять определенные меры. Необходимо вести работу с семьями, чтобы можно было предотвратить развод, если это возможно».

Бахар Мурадова отметила, что если в 2021 году было 56 314 браков, 17 191 развод, то в 2022 году из 61 939 браков расторгнуто 15 983.