Названа дата парада Победы

Объявлена ​​дата проведения военного парада, посвященного победе в Отечественной войне. Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, парад пройдет 10 декабря.

В настоящее время ведется подготовка к мероприятию.

В военном параде на площади Свободы примут участие более 3 000 человек, около 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера. На параде также будут продемонстрированы некоторые военные трофеи, захваченные азербайджанской армией во время Отечественной войны.

| 2020-12-05T20:09:33+04:00 5 декабря 2020, 21:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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