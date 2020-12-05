Названа дата парада Победы

Объявлена ​​дата проведения военного парада, посвященного победе в Отечественной войне. Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, парад пройдет 10 декабря.

В настоящее время ведется подготовка к мероприятию.

В военном параде на площади Свободы примут участие более 3 000 человек, около 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера. На параде также будут продемонстрированы некоторые военные трофеи, захваченные азербайджанской армией во время Отечественной войны.