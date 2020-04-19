Назван тревожный симптом коронавируса

У пациентов с тяжелым протеканием коронавируса нового типа COVID-19 снижается уровень гемоглобина.

Об этом сообщает журнал Hematology, Transfusion and Cell Therapy со ссылкой на исследование ученых.

Они установили, что некоторым категориям больных COVID-19 аппараты искусственной вентиляции легких могут не помочь. Ученые считают, что падение уровня гемоглобина является тревожным симптомом.

Специалисты утверждают, что данный показатель нужно проверять всем инфицированным. По их словам, это позволит узнать, «поможет ли переливание крови не допустить тяжелого течения болезни». (Газета.Ру)