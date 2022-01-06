По мнению специалистов, куркума оказывает активное воздействие на существующие раковые опухоли и помогает предотвратить их рост из-за высокой концентрации антиоксидантов, в частности куркумина.

Исследования рациона жителей стран, традиционная кухня которых подразумевает использование куркумы, показали более низкие показатели заболеваемости раком. Также ученые провели эксперимент с добровольцами с аденоидной кистозной карциномой — относительно редкой формой рака, которая обычно развивается в слюнных железах или других областях головы и шеи. Лечение дополнили куркумой. «Через два месяца наблюдалась стабилизация состояния, а спустя шесть месяцев — значительное уменьшение массы опухоли и ее объема на 80%», — рассказали исследователи.