«В сфере мелиорации и водного хозяйства Азербайджана имеются определенные трудности. Это связано с тем, что система в водном хозяйстве устаревшая». Об этом Report сказал зампредседателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Рафик Асланов.

Р.Асланов сказал, что срок эксплуатации построенных в советское время водохранилищ, водных каналов истек: «В связи с этим происходят большие потери при использовании воды. Утвержден «План мероприятий для обеспечения эффективного использования водных ресурсов на 2020-2022 годы». До сих пор в процессе орошения в основном использовался старый метод. С постепенной реализацией Плана мероприятий будет обеспечена экономия воды и эффективное ее использование. Кроме того, начаты работы по созданию альтернативных источников воды».

По его словам, весь мир столкнулся с нехваткой воды: «Последние 10-15 лет в мире наблюдается дефицит воды до 15%. Дефицит воды продлится до 2050 года. Несмотря на это, мы должны стараться собирать запасы воды на территории страны, эффективно ими пользоваться, не допускать потерю воды. Наряду с этим наша экономика в последнее время динамично развивается. Т.е. в оборот привлечены новые посевные территории. 70-73% имеющейся сети – каналы наземного типа. Тут происходит потеря при использовании воды.

С другой стороны, применяется метод струйного орошения. Это усложняет нашу работу. Мы проводим просветительскую работу с потребителями воды, чтобы они меньше пользовались потоковым методом орошения. Нужно использовать капельное орошение. Используя искусственный дождь при орошении, мы можем предотвратить потерю воды. В республике утвержден водный баланс, допускается потеря воды в размере 30-32%. Я считаю, если мы подсчитаем точное использование воды, потеря воды может быть больше приведенного выше показателя. Отмечу, что по линии мелиорации и водного хозяйства получают около 10 млрд кубометров воды, 7 млрд кубометров воды используются эффективно, 3 млрд кубометров воды теряется».

ОАО «Мелиорация и водного хозяйство» обнародовало основные прогнозы для орошения летом текущего года.