Назван главный продавец оружия Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro назвал главного продавца оружия стране.

«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России. В отличие от Армении, мы платим за российские поставки. Армения получает вооружение от России бесплатно. Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии», — приводит «Интерфакс» заявление главы государства.

Алиев добавил, что в настоящее время у Баку «есть возможность закупить современное оружие» (lenta.ru)