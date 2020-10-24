Назван главный продавец оружия Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro назвал главного продавца оружия стране.

«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России. В отличие от Армении, мы платим за российские поставки. Армения получает вооружение от России бесплатно. Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии», — приводит «Интерфакс» заявление главы государства.

Алиев добавил, что в настоящее время у Баку «есть возможность закупить современное оружие» (lenta.ru)

| 2020-10-24T19:45:15+04:00 24 октября 2020, 21:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss