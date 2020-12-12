Назван еще один ключевой симптом COVID-19

Группа исследователей из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов, передает British Medical Journal.

Речь идет о миалгии — болевых ощущениях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.

По результатам исследований ученых, миалгия отмечается у 55% пациентов.

В числе самых распространенных симптомов оказались также головная боль — у 51% пациентов, и кашель — у 49%.

У пациентов с легкой формой COVID-19 наиболее распространенными признаками заболевания являются головная боль, потеря обоняния и заложенность носа. (Газета.Ру)

| 2020-12-12T02:49:51+04:00 12 декабря 2020, 08:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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