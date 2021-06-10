Установление инвалидности в нашей стране часто превращается в длительный и мучительный процесс. Даже когда речь идет о повторном ее назначении по истечении срока, процедура может занять месяцы. Многие граждане с инвалидностью даже не знают, куда и когда надо обращаться по этому поводу. Те же, кто знает, как все проходит, настоятельно советуют запастись успокоительным. Доказать инвалидность в нашей стране нелегко, даже в том случае, когда она очевидна. А до тех пор, пока инвалидность вновь не подтвердят, люди не получают пенсии и пособия по инвалидности, и возникает, естественно, вопрос, на что им жить все это время?

Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли отметил в беседе с #, что раньше комиссию для продления инвалидности люди с инвалидностью вынуждены были проходить каждый год, что сильно усложняло им жизнь. Затем правила были изменены в сторону упрощения. Сейчас гражданам с 1-й группой инвалидности дается бессрочная инвалидность. Те, у кого 2-я группа инвалидности, должны через пять лет заново подать документы на установление инвалидности, но после двух таких назначений им автоматически устанавливается бессрочная инвалидность. Что касается 3-й группы, то они должны три раза, через каждые пять лет, подавать на установление инвалидности, после чего им также дается бессрочная инвалидность. Эти процедуры проводятся для того, чтобы установить, наблюдается ли прогресс или регресс, или все осталось без изменений. Соответственно, может быть назначена другая группа инвалидности, та же самая или инвалидность может быть отменена. По словам Рагимли, не все люди с инвалидностью знают эти детали.

«Они должны посещать врачей, проходить курсы реабилитации в медучреждениях, о чем будет сделана запись. Но многие этого не делают, что иногда создает для них проблемы. Если нет записей о прохождении лечения, реабилитации, то может сложиться мнение, что у человека нет особых проблем со здоровьем», – говорит он.

По словам нашего собеседника, затягивание процедуры назначения инвалидности обычно связано с проблемой определения инвалидности, и в этом случае могут посоветовать пройти курс реабилитации. Вообще же, по закону ответ должны дать в течение 10-15 дней.

Рагимли отметил, что в том случае, если инвалидность подтвердится при повторном обращении, человеку должны возместить то, что он не получал за все то время, пока шло рассмотрение. Но вопрос, на что жить людям во время ожидания, остается открытым. К тому же, ни у кого не может быть стопроцентной уверенности, что инвалидность дадут, а значит, может быть, он прождет впустую.

«Но если выплачивать деньги тем, чья инвалидность еще не подтверждена, то, что делать с ними потом, если ее не подтвердят? Придется забирать выплаченные средства назад. Надо искать механизмы, которые бы решили эту проблему, и сейчас в этом и не только в этом направлении ведется работа», – сказал эксперт.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов в свою очередь сказал о том, что к ним часто приходят жалобы по поводу невозможности долгое время получить инвалидность. Но, по его словам, если срок назначенной инвалидности истекает, это не означает, что надо приходить на обследование после его истечения. Сейчас все в электронном виде и когда в системе показывается, что срок инвалидности истек, автоматически прекращает начисляться пособие. «С одной стороны, тут виновата неосведомленность людей, но и госчиновники не объясняют, что нужно приходить пораньше. Нужно приглашать человека пройти комиссию, пока у него есть группа и пенсия по инвалидности. За месяц или два до истечения срока. Возможно, стоит разработать отправку соответствующих уведомлений. Такой подход был бы оптимальным», – считает он.

По словам эксперта, одна из проблем кроется в устаревшем медицинском подходе, при котором считается, что человек с инвалидностью – больной человек. Потому тот, кто повторно хочет пройти комиссию или первый раз получить инвалидность, должен пролежать в больнице какое-то время и получить соответствующую бумажку. Но при многих заболеваниях, при которых назначают инвалидность, нет необходимости лежать в больнице. И эта недоработка системы, бюрократические процедуры являются причиной того, что люди с инвалидностью остаются на какое-то время без пенсии. Процедура получения затягивается, нередко нужно принести справку о том, что тебе нужна другая справка.

Сейчас идет борьба с лже-инвалидами, но нужно придумать механизм, чтобы была объективность, и не страдали те, у кого реальная инвалидность. «Как я уже говорил, к нам часто обращаются с этой проблемой. Мы стараемся помочь, но так много жалоб и пострадавших, что у Минтруда, вероятно, не хватает времени и ресурсов, чтобы со всем этим своевременно разобраться», – сказал Халилов.

С нового года будет применяться новая система критериев определения инвалидности, на которую эксперты возлагают надежды. Хочется верить, что они оправдаются, и облегчат и без того сложную жизнь граждан с инвалидностью.