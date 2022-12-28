Назначен новый директор Республиканской клинической больницы.

Соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Согласно приказу, исполнять обязанности директора медицинского учреждения будет ортопед-травматолог Эльвиз Гасымов. Вугар Гурбанов сегодня представил коллективу нового директора.

Отметим, что до назначения Э.Гасымов был директором Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.