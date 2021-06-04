Комитет по госдоходам Армении призывает граждан не пытаться провезти в страну турецкие товары контрабандой. Об этом заявил журналистам председатель ГКД Эдвард Ованнисян, передает АРКА.

С 1 января 2021 года Армения ввела эмбарго на импорт товаров турецкого происхождения на срок в 6 месяцев. Решение было принято ввиду участия и помощи Азербайджану со стороны Турции в войне осенью 2020 года. Позже Минэкономики Армении заявило о возможности продления эмбарго на турецкие товары, как минимум, еще на полгода.

«С января 2021 года на 6 месяцев был ограничен импорт турецких товаров в Армению. С 1 июня граница с Грузией открыта, но ограничение действует и сохраняется, в том числе касается импорта со стороны физических лиц, в том числе для личного пользования», — сказал Ованнисян.

В данной связи он призвал граждан не ввозить турецкие товары, поскольку их импорт будет ограничен.

По его словам, будут проводиться проверки, в том числе чемоданов и личных вещей в случае подозрения на незаконный импорт.

Что касается жалоб фермеров, что в страну импортируются турецкие овощи из Грузии и Ирана, что приводит к проблемам с конкуренцией, то, по его словам, на них также распространяются ограничения.

«Есть ограничения, но есть и решение правительства по процедурам импорта турецких товаров только с целью последующего реэкспорта. Мы проверяем все случаи, когда возможно провести идентификацию товара и сопровождающей документации. В случае выявления турецкой продукции, на нее налагается запрет, а если нет подозрений, то таможенные органы чисто внешне не могут определить страну происхождения», — сказал Ованнисян.

То есть, абсолютно позорная и глупая ситуация – сама жизнь бьет щелчком по носу чересчур националистически настроенным чиновникам, если сами граждане Армении, то есть, ее народ продолжает даже контрабандой провозить в страну товары с ярлыком Made in Turkey. Это, кстати, еще одно объективное подтверждение качества продукции турецкой промышленности. Если даже в обществе, где есть люди с зашкаливающей туркофобией, не хотят отказывать себе в удовольствии носить турецкую одежду, пользоваться турецкими шампунями и мылом.

Но во что выльется в конце концов эта странная политика запретов на всё турецкое на официальном уровне? Уж если ты запрещаешь нечто насущное и повседневное, то будь добр предложить достойную альтернативу. А где она? Не вполне качественные товары из Ирана или Китая? А больше ничего нет. Европейские товары армянам просто не по карману. Чем же закончится вся эта глупость, интересно?

Ситуацию по просьбе # комментирует эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Это на самом деле, конечно, глупая ситуация — ограничивать людей в их потребностях. Это абсолютно нелепо, тем более по таким причинам. Дело в том, что на протяжении последних десятилетий – при том, что торговля между Арменией и Турцией шла как бы не на официальном уровне – товарооборот между этими странами составлял от 230 до 300 млн. долларов в год.

Прежде всего, турецкие товары возмещали потребности Армении в целом ряде номенклатурных позиций по продукции легкой промышленности, пищевой промышленности, сельского хозяйства. И, конечно же, основным потребителем этой продукции были простые граждане этой страны.

Товары турецкие и дешевле, и качественнее, и естественно пользовались, и сейчас пользуются повышенным спросом. Чтобы заместить их, нужно привозить в Армению равные по всем позициям товары из других стран. Но если принимать во внимание логистику, качество и стоимость такой потенциальной привозной продукции, то получится, что турецкие аналоги во многом превосходят ее.

Ограничения армянского правительства, очевидно, на ситуации никак не сказались. Мы знаем из международной практики, что при введении запретов на те или иные товары возникает определенная активность на теневом, черном рынке, и они начинают продаваться уже там, но по более высоким ценам. В результате, обогащаются определенные лица, а население в целом оказывается как бы в положении потерпевшей стороны.

Скорее всего, черный рынок Армении продолжит пополняться продукцией производства Турции, а население будет вынуждено расходовать на них больше своих средств. Даже товары относительно высокого качества из КНР, с учетом логистики, по прибытии в Армению окажутся дороже турецких аналогов.

То есть, страдать будет рядовой гражданин Армении. Тут всё на виду. К сожалению, политическая элита Армении продолжает пребывать в каком-то параллельном измерении. Не понимает экономические и политические реалии. Отсюда и все эти абсурдные постановления.