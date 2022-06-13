Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России.

«В ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога», — говорится в публикации на сайте Назарбаева.

Также стороны пожелали друг другу крепкого здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что на референдуме в Казахстане граждане проголосовали за ряд поправок, посвященных Назарбаеву. Поправки лишают политика большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). (Газета.Ру)