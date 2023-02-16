Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому отменяется действие закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы». Документ предполагал пожизненные привилегии для экс-руководителя страны Нурсултана Назарбаева и его семьи: в частности содержание за счёт госбюджета и предоставление охраны.

Назарбаев также лишился права на неприкосновенность принадлежащей ему недвижимости, а его родственники — права на личную неприкосновенность.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку в марте 2019 год. Он руководил страной почти 28 лет. При этом отставка была по сути формальной: Назарбаев сохранил за собой посты председателя Ассамблеи народа Казахстана и главы Совета безопасности, а потому продолжал оказывать значительное влияние на политику государства.

В январе 2022 года массовые протесты в крупных городах Казахстана против власти Назарбаева переросли в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией и армией. После этого экс-президент утратил свои позиции. Парламент страны одобрил изменения, которые отменили пожизненное председательствование Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласования с ним инициатив во внешней и внутренней политике. Кроме того, новый президент Касым-Жомарт Токаев, к которому перешла власть от Назарбаева, ограничил срок президентских полномочий до семи лет без права переизбрания, и назначил досрочные президентские выборы на ноябрь 2022 года. Токаев на них победил с большим перевесом. (svoboda.org)