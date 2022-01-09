«Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — сказал Укибай.

Он отметил, что Назарбаев и Токаев «всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ, страну и будущее нации». «И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», — сказал пресс-секретарь Назарбаева.(РИА Новости)