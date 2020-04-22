Назад в USSR: Путин хочет восстановить Советский Союз, но не любит Ленина

У эпидемии коронавируса имеются несколько известных симптомов, одним из которых является высокая температура. Поэтому можно предположить, что в российском медиа-сообществе постепенно дают о себе знать первые признаки пандемии, в противном случае, было бы трудно, вообще, невозможно объяснить такой факт, что журналисты нашего северного соседа распространили одно заявление президента России только через шесть месяцев.

А заявление было о Советском Союзе, в котором президент Владимир Путин сказал приблизительно так: «Не надо бояться идеи о восстановлении СССР, это будет всем на пользу, и она обязательно произойдет»…

Признаться, мы сами долго думали, но причину такой задержки все равно, не уловили. Возможно, т.е. не исключается, что российский президент после пандемии решил всерьез заняться восстановлением СССР. Ну что же, собственно говоря, а почему бы нет?

Разве малые или большие народы всего бывшего советского пространства не знают, что у российского президента есть одна особенность: он сильно ностальгирует по СССР и не может говорить о первой и последней коммунистической державе без теплых чувств, иногда даже без слез…

Да, мы все довольно хорошо знаем об этом. А вот, непонятна другая деталь.

Как мы уже отметили, тема СССР, как говорится, очень слабое-тонкое место президента Путина. Малейшая возможность и он обязательно заявит что-то экстраординарное в этом контексте…

Непонятно, вот, совсем другое: Путин страшно не любит Ленина. Даже к Сталину он относится с уважением и называет его «государственником», а вот Ленину не повезло.

Нет, мы вовсе не намерены подробно, в деталях, останавливаться над этой чертой нынешнего российского президента, т.к. политическая история России весьма богата такими противоречиями-парадоксами, и об этом мог бы подготовить хорошую передачу известный историк и публицист Эдвард Радзинский, но, такое впечатление, что он осторожничает, т.к. современная история чревата своими современными проблемами и трудностями – ведь, одно дело говорить о Людовике XVI, а другое о современном тебе президенте…

Поэтому придется нам самим кое-что сообразить. Так почему же Путин не любит Ленина? Тут причин много. Например, президент Путин весьма религиозный человек. Поэтому если его идея о «втором Советском Союзе» все-таки сбудется, он точно не будет атеистическим. Что касается экономических взглядов российского президента, он, конечно, не является последователем Смита или Фридмана, но не числится и левым радикалом, а является лево-центристом. По этой причине, возврата к колхозам или совхозам, к плановой экономике также не будет – это еще одна черта, отличающая его от Владимира Ильича.

Но, все-таки, главное, не это. Президент Путин несколько раз говорил, что Ленин подложил опасную мину под российскую государственность.

А имеет ввиду он право народов на самоопределение. Но тут российский президент чуть преувеличивает – Ленин за пару лет почти полностью восстановил царскую империю – правда, заменив ее большевистской. Большевики провели индустриализацию, превратили СССР в могучую державу, ликвидировали бедность и безграмотность. Другим «подарком» коммунистов будущим правителям России было национально-административное деление огромной державы. Тут они границы провели таким образом, что, играя именно на этих моментах можно десятилетиями управлять малыми народами, что в данный момент и происходит: вспомните, конфликты на территории бывшего СССР…

Сейчас субъекты российской федерации вообще не имеют права выхода из ее состава. Но это не успокаивает российского президента, т.к. он прекрасно понимает, что никакой закон, никакой юридический принцип не имеет абсолютную силу: законы принимают люди, и если в один день они решатся покинуть пределы Российской Федерации, их никто и ничего не остановит.

Вот почему президент Путин так не любит Ленина, который предвидел конец всех империй и пытался заманить народы и народности уже в другую классовую ловушку. И надо сказать, что это ему и его последователям удалось, но, конечно, временно…

А президента Путина тревожит именно это обстоятельство: люди, в том числе народы, временно могут «забыть» о свободе, но только временно.

Вот, почему сейчас никто в России, — кроме нескольких престарелых коммунистов, — не думает о том, что именно сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Ленина, который не только был «вождем мирового пролетариата», но и основателем российского неоимпериализма и новой российской империи…