Навальный поборется с Трампом за нобелевскую премию

Социолог, профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев заявил, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что его кандидатуру предложили американские ученые признанных университетов, которые занимаются Россией.
Ерофеев также предполагает, что выдвижение Навального вскоре поддержат государственные деятели и представители международных организаций.
По мнению профессора, блогер вносит вклад в борьбу за ряд идеалов во всем мире.
Ранее норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года за роль в нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.