Навальному предписали вернуться в Россию

Федеральная служба исполнения наказаний поставила ультиматум оппозиционеру Алексею Навальному: он должен немедленно вернуться из Германии и явиться в московский филиал ведомства во вторник утром; в противном случае ему придется отправиться в тюрьму, сообщает Голос Америки.

В августе Навальный был доставлен на лечение в Германию после того, как ему стало плохо во время внутреннего перелета по России. Германия и другие западные страны убеждены, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Власти России заявляют, что не видели доказательств отравления, и отрицают какую-либо причастность Москвы к инциденту.

ФСИН в понедельник обвинила Навального в нарушении правил условного осуждения и уклонении от соответствующего контроля. В 2014 году оппозиционер был приговорен к трем с половиной годам условного заключения по обвинению в хищениях, которые он сам называет политически мотивированными. Его испытательный срок продолжается до сих пор и истекает 30 декабря.

Сославшись на статью британского журнала Lancet о лечении Навального, ведомство заявило, что оппозиционер был выписан из берлинской больницы 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

«Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», – говорится в заявлении ФСИН.