Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого Кремль обвиняет в «экстремизме», прокомментировал приговор, который ему вынесут 4 августа. Политик уже отбывает срок в колонии.

Как передает «Медуза», обвинение требует для Навального 20 лет лишения свободы. Закрытый судебный процесс проходил в исправительной колонии № 6 Владимирской области (РФ), где политик уже отбывает 9-летний срок. Накануне оглашения приговора Навальный опубликовал в соцсетях обращение к единомышленникам.

«Срок будет большой. То, что называется «сталинский». Формула его расчета простая: то, что попросил прокурор, минус 10–15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того. Это не имеет большого значения, ведь следом уже на всех парах идет дело о терроризме. Там еще лет 10 накинуть можно», — говорит политик.

В первую очередь, он просит: когда будет озвучен срок, не причитать и не восклицать, что опять «как при Сталине». Оппозиционер считает, что солидарность со всеми российскими политзаключенными должна быть в осмыслении сути происходящего. В частности, того, что такой показательно огромный срок ему выносят, чтобы запугать тех, кто пытается противодействовать кремлевскому режиму.

Навальный обращает внимание на то, что на росТВ о процессе над ним не сообщают. По его мнению, власть боится возможной неоднозначной реакции «простых россиян», которые не поймут суровый приговор и тайно начнут симпатизировать заключенному.

«Подумайте и поймите, что, сажая сотни, Путин пытается запугать миллионы. Мы живем в стране, где десятки миллионов человек прямо сейчас настроены против коррупции, войны и беззакония. Прямо сейчас десятки миллионов — за честные выборы, демократию, сменяемость власти и хотят, чтобы Путин ушел», — акцентирует Навальный.

Он утверждает: если бы каждый десятый из этих людей вышел на улицу, власть РФ была бы свергнута, но это – только мечты — население стран с диктаторскими режимами «на улицы не выходит».

«Всех перемен добиваются 10% граждан — самые активные. То есть вы. Репрессировать (посадить, наказать, оштрафовать) даже 10% — это полтора миллиона человек — сейчас нельзя ни политически, ни организационно. Значит, надо ошеломить и запугать тюремным приговором . Такая путинская стратегия работает», — утверждает Навальный.

Он приводит пример, как раздувая дела о финансировании «экстремизма» Кремль добился уменьшения денежной помощи, которая поступает оппозиционерам от обычных людей. Политик акцентирует: арестованных единомышленников нельзя забывать, но к арестам следует относиться хладнокровно, чтобы истериками не «подыгрывать» власти.

«Поэтому моя просьба номер два: когда огласят приговор, думайте, пожалуйста, только одну, действительно важную мысль: что лично я еще могу сделать, чтобы сопротивляться? Чтобы помешать негодяям и ворам, засевшим в Кремле, поедать мою страну и мое будущее?… Нет ничего стыдного в том, чтобы выбрать наиболее безопасный способ противодействия. Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать», — написал Навальный.