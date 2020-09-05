Нацпалата РФ предложила ФРГ вместе оценить причины состояния Навального

Доктор Леонид Рошаль сообщил, что Национальная медицинская палата России призвала Врачебную палату Германии создать совместную экспертную группу, чтобы оценить причины состояния Алексея Навального, пишет ТАСС.

Рошаль подчеркнул, что многих волнует судьба Навального, поэтому Национальная медицинская палата обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу.

Напомним, российский блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. 22 августа его пепевезли в клинику Берлина. Позже немецкие специалисты заявили, что нашли в его организме следы интоксикации.

Ранее стало известно, что управление юстиции Берлина, отвечающее за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, изучает запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Алексеем Навальным. Уточнялось, что Россия попросила Германию ответить на 20 вопросов о лечении блогера, его диагнозе и результатах экспертизы (aif.ru)