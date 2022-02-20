По-видимому, пользуясь напряженной ситуацией в регионе, каких-то выгод хочет добиться для себя сепаратистское Приднестровье. Может быть даже вовлечь РФ в какой-то конфликт с Молдовой.

«Приднестровье обеспокоено милитаризацией и искусственным нагнетанием военной напряжённости в регионе»,- заявил 18 февраля «министр иностранных дел» сепаратистского образования Виталий Игнатьев, пожаловавшись, что «фактически граница между условно нейтральной Молдовой и страной НАТО Румынией отсутствует».

По его словам, во-первых, США и НАТО самолётами поставляют в формально нейтральную Молдову вооружения. Во-вторых, у РМ есть, с одной стороны, неурегулированный конфликт с Приднестровьем, а с другой — договор о партнёрстве с НАТО и стратегический договор с Румынией. И у него возникает вопрос: против кого и зачем милитаризируется Молдова?

«Одновременно с этим мы видим развёртывание постоянного военного контингента НАТО вблизи Приднестровья, на территории Румынии. А мы знаем, что у Молдовы с Румынией нет договора о демаркации государственной границы. То есть, формально говоря, можно смотреть на Молдову и Румынию как на два государства, которые находятся в союзнических отношениях, в том числе с военной точки зрения», — продолжил Игнатьев.

По его словам, если контингент НАТО появится в Румынии, то он, судя по всему, не просто будет влиять на соседнюю Молдову, но и очень легко может появиться на её территории, потому что нет никаких препятствующих этому элементов.

Глава «МИД Приднестровья» жалуется, что Кишинёв «воспрял духом», чувствуя себя защищённым с точки зрения европейской и американской поддержки.

Интересно, насколько опасны для Молдовы такие призывы, явно обращенные к Кремлю? Ведь в Приднестровье стоят российские военные, «миротворцы». Там есть склады вооружений. И кроме того, немало жителей сепаратистского региона также успели принять гражданство РФ. То есть Москва может актуализировать там и вопрос «защиты сограждан», как это уже было в грузинской Южной Осетии.

Эти моменты прокомментировал # известный молдавский эксперт, доктор истории, директор Института эффективной политики Виталий Андриевский:

— В заявлении Виталия Игнатьева есть несколько любопытных моментов. Рассмотрим их.

О поставках оружия

Игнатьев говорит о нейтралитете Молдовы. И считает, что это несовместимо с поставками в Молдову оружия. Да, Молдова нейтральная страна. Но нейтралитет не означает отказ от наличия армии и ее вооружения.

Добавлю, Молдова не собирается нападать на Приднестровье, проблему реинтеграции мы будем решать мирным путем. Но Молдова не может оставаться безразличной в то время, когда на территории Приднестровья находится российский воинский контингент и громадный склад боеприпасов и оружия. Не может не замечать совместных учений армии «ПМР» и России на этой территории, в том числе и с «форсированием Днестра».

Об искусственном нагнетании военной напряжённости

Игнатьев говорит о нагнетании со стороны Молдовы военной напряжённости. Ложь. В заявлении президента Молдовы Майи Санду, наоборот, звучит призыв не поддаваться на провокации пропагандистов, сохранять спокойствие.

О контингенте НАТО

Игнатьев также пугает общественность контингентом НАТО. Фантазии. На территории нейтральной Молдовы нет солдат НАТО. НАТО соблюдает наш нейтралитет. Но есть армия России…

О том, что Молдова «воспряла духом»

Глава «МИД Приднестровья» жалуется, что Кишинёв «воспрял духом», чувствуя себя защищённым с точки зрения европейской и американской поддержки.

Не видим ничего плохого в том, что у нас есть друзья и союзники. И напомним, что благодаря им Приднестровье может беспошлинно продавать свою продукцию в страны ЕС.

О политических преследованиях

Игнатьев обвиняет власти Молдовы в открытии политически мотивированных уголовных дел и преследовании людей по политическим мотивам.

Для тех, кто не знаком с положением дел, объясняю.

В Приднестровье открывают дела и сажают в тюрьмы оппозиционеров и инакомыслящих. Десятки людей находятся в местах заключения, некоторых выпустили на свободу с уловными сроками, многие вынуждены были бежать из региона. Все они граждане Молдовы.

К сожалению, длительное время власти Молдовы закрывали на это глаза, чтобы не испортить переговорный процесс с лидерами региона. Ситуация изменилась после победы на выборах президента Майи Санду. Тирасполю был послан ясный и недвусмысленный сигнал. Его суть проста – все, кто задействован в преследовании граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра по политическим мотивам, будут нести ответственность по законам Молдовы. После этого в Тирасполе среди судей, прокуроров, следователей началась паника. Мы же обслуживаем интересы режима, говорят они, защищайте нас перед Молдовой. Должен их огорчить. Ничего не получится. Все, кто нарушал законы Молдовы и участвовал в преследовании инакомыслящих и оппозиционеров рано или поздно ответят перед законом.