НАТО проведет заседание Североатлантического совета по инциденту в Польше на уровне послов в среду, 16 ноября, в Брюсселе под председательством генсека Йенса Столтенберга. Об этом сообщает ТАСС.

«Североатлантический совет на уровне послов проведет экстренное заседание по ситуации в Польше под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в публикации.

Ранее Столтенберг по итогам телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой отметил, что союзники по альянсу ведут консультации по инциденту в Польше.

Отметим, что вчера две ракеты российского производства попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Предположительно, ракеты были запущены с территории России.