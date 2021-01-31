НАТО рассмотрит вопрос о выводе сил альянса из Афганистана

Вопрос о выводе или дальнейшем пребывании сил НАТО в Афганистане будет рассмотрен на министерской встрече стран-членов альянса, которая состоится 17-18 февраля. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на высказывание источника в НАТО.

По данным этого источника, вопрос «о выводе сил НАТО из Афганистана будет обсуждаться на встрече министров альянса 17-18 февраля». Он добавил, что «миссия альянса в Афганистане не изменилась: мы [НАТО] продолжим поддерживать афганские [правительственные] силы в их войне против терроризма».

Ранее в воскресенье агентство Reuters сообщило, что иностранный военный контингент планирует задержаться на территории Афганистана после конца апреля — крайнего срока, который был предусмотрен заключенным в 2020 году мирным соглашением между США и представителями радикального движения «Талибан». По утверждению источника агентства, «полный вывод союзников до конца апреля не состоится», так как «условия [мирного соглашения] не были выполнены». (ТАСС)