Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит расширение, несмотря на протесты России. Об этом генсек сказал на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — сказал Столтенберг,.

Он добавил, что организация не намерена идти на компромисс с Москвой, которая требует пересмотреть обещание альянса предоставить членство в НАТО Украине и Грузии.

В ходе этого же выступления Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс предоставил Украине разные виды военного снаряжения, в том числе системы противодействия беспилотникам и зимнюю одежду.