Российский военно-морской флот, как и армия, продемонстрировал неготовность вести полномасштабную войну. По крайней мере, его надводная часть. Но вот вступления в противостояние подводных лодок на Западе всерьез опасаются. И в ходе проходящих сейчас учений страны НАТО отрабатывают мероприятия по выслеживанию лодок, в том числе чтобы предотвратить их возможные атаки на объекты подводной инфраструктуры, такие как кабели и газопроводы.

Бóльшая часть времени во время 12-дневных учений, которые закончились в пятницу и в которых участвовали 12 стран НАТО, была посвящена выслеживанию вымышленной враждебной подлодки у берегов Норвегии и Исландии, сообщает Bloomberg. В этих районах российские подводные лодки могут нарушить коммерческое судоходство или попытаться перерезать военные маршруты, по которым США способны отправить пополнения в Европу. Кроме того, удары могут быть нанесены по подводным кабелям, по которым передаются данные и электричество.

О том, что Россия «может нацелиться на подводные кабели», на этой неделе заявил помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер. По его словам, российские корабли составляют карты критически важной инфраструктуры стран блока на суше и под водой, готовясь к ударам по подводным объектам в Европе и Северной Америке.

Опасаясь подобных атак, правительство Польши одобрило законопроект, который разрешит уничтожать корабли, угрожающие открытому в прошлом году газопроводу из Норвегии. (moscowtimes.ru)