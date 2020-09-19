Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно

Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает Telegram-канал журнала Tatler.

Отмечается, что церемония прошла сегодня в Париже в здании мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго.

Вместе с тем в Instagram Водяновой о церемонии нет никаких упоминаний.

Водянова и Арно состоят в отношениях уже девять лет. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман.