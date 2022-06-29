Есть люди, деятельность которых может особо и не рекламируется, но является эффективной и со временем становится еще одним прочным камнем в фундаменте той области, которым занимается тот или иной человек. Сегодня мы решили познакомить читателей # с человеком, который известен как политический и общественный деятель, а также как меценат и журналист. Он является главным редактором и учредителем международного журнала «Azərbaycan Dünyası» и руководителем Национального Фонда «Dədə Qorqud». Автор национальной премии фонда «Dədə Qorqud» «Во Имя Мира на Земле», орденов и медалей, которые вручаются известным государственным политическим и общественным деятелям Азербайджана и других стран: орден «Ulu Türk», орден «Vətən Övladı», орден «Qızıl Ürək», орден «Mehriban Ana», орден «Zeynalabdin Tağıyev» и орден «Əziz Əliyev».

Эльдар Исмайыл оглу около 25 лет сотрудничает со всеми странами, где проживают наши соотечественники. Пользуется большим авторитетом в Азербайджане и за пределами страны как аксакал, человек, который хорошо знает работу с диаспорой и держит тесную связь с Государственным комитетом по работе с диаспорой, Министерством иностранных дел и другими государственными и общественными организациями.

На вопрос, «как Вас представить?», Эльдар муаллим ответил лаконично – «Я солдат тюркского мира»…

— Вы уже около двадцати пяти лет издаете журнал «Azərbaycan Dünyası» и более 15 лет возглавляете фонд «Dədə Qorqud». Вы также награждаете представителей тюркского мира из разных стран дорогими и ценными орденами и медалями. У читателей, естественно, что возникают вопросы: Зачем вам это? Откуда вы находите материальные возможности на такую недешевую деятельность? Вас кто-то спонсирует?

— Вам, как представителю СМИ, я не могу все рассказать, но занавес чуточку приоткрою. Всю свою жизнь я думал только о работе. Работал, занимался бизнесом, неплохо зарабатывал. Только ближе к своим 60 годам я начал думать о душе и заниматься любимой деятельностью. Я прекрасно знаю историю своей страны. Много читал Мурада Аджи, Ордубади, Гумилева, Низами, и др., изучал историю тюркских народов. Изучая книгу Dədə Qorqud, я понял, что была такая личность, как Dədə Qorqud, который объединял этот мир, призывал всех людей жить в мире и согласии. С того времени я усиленно работаю во имя тюркского мира. Помню одно мероприятие: презентация книги о Dədə Qorqud одного молодого автора. Организовали презентацию с участием послов тюркских стран, представителей ТЮРКСОЙ, писателей и ученых. Начались выступления по содержанию книги и оказалось, что Dədə Qorqud похоронен в Азербайджане, другой выступающий доказывал, что Dədə Qorqud говорил на азербайджанском языке, одним словом, как могли лепили из Dədə Qorqud азербайджанца. Я выступил против и сказал: «Нельзя приватизировать Dədə Qorqud. Этим вы уменьшаете его миссию, личность и значимость. Он – символ тюркского мира!». Конечно-же, они сразу закрыли тему…

Если бы у наших врагов армян была бы такая личность как Dədə Qorqud, они бы его из золота сделали, использовали бы его личность во всем мире с целью пропаганды. Ведь Dədə Qorqud был всегда в тех местах, где шла война. Он останавливал войны, был символом мира.

Вот от него я и черпал вдохновение для своей деятельности. Мне никто не помогал, кроме Аллаха. Я все финансировал сам, и были друзья, которые помогали советами и организационно. Так, я объездил весь мир и понял, что именно Dədə Qorqud может быть нашим предком и общим символом.

Я, кстати, кроме журнала, занимаюсь геральдикой и учредил несколько орденов и медалей (“Ulu Türk”, “Vətən Övladı”, “Ədalətin Qılıncı”, “Qızıl Ürək”, “Zeynalabdin Tağıyev”, “Həzi Aslanov” и др.). И все финансировал именно сам.

— Вы много говорите о единстве тюркского мира, об общих корнях, религии и ценностях. А что мешает тюркскому миру превратиться в тюркский Евросоюз или даже в тюркское НАТО?

— В первую очередь мы сами себе мешаем. 20 лет назад, когда Нурсултан Назарбаев выступил в Казане, я задал ему вопрос как журналист: После Ататюрка и Гейдара Алиева теперь Вы аксакал тюркского мира. Почему бы не создать в евразийском пространстве общий союз? На что он задал встречный вопрос: «А какая будет валюта»? Я сказал тенге, и никто не будет против этого. Он задумался, добро засмеялся и сказал, что всему свое время.

С того времени процесс пошел. Да, есть государства, которые тратят миллиарды, чтобы Тюркский союз превратился в мертворожденного ребенка. После развала СССР главы тюркских стран занимались экономикой и долго думали о создании Тюркского союза. Слагались песни, снимались фильмы на тему тюркского мира. Во всем пространстве СССР очень много тюркских земель. Котел уже начал кипеть и никто не может помешать этому процессу. Кто-то может замедлить, но единый Тюркский мир – это уже не сказка и не быль, и с каждым днем приобретает все более реальные очертания. Тюрки были на этих землях и будут вечно жить.

— Недавно Вы вернулись из Туркменистана, где наградили экс-президента Гурбангулы Бердымухаммедова по решению Совета Старейшин журнала «Azərbaycan Dünyası» и Национального Фонда «Dədə Qorqud» наградой «Во Имя Мира на Земле». А также наградили Гурбангулы Бердымухаммедова первым экземпляром ордена «Ulu türk». Вы же знали, что личность Бердумухаммедова, мягко говоря, неоднозначно воспринимается и на Западе, и в нашем обществе. Вы же наверняка знали, что вас будут критиковать, а в лучшем случае, этот шаг будет встречен с недопониманием. Почему ваш выбор остановился именно на Бердымухаммедове?

— Конечно же я знал отношение к уважаемому Гурбангулы Бердымухаммедову. Идея наградить Бердымухаммедова пришла после моей поездки в Туркменистан, во время встречи с ныне покойным дипломатом, чрезвычайном и полномочным послом Вахдатом Султанзаде. Он спросил моего мнения об отношении к Туркменистану. Я рассказал, что много лет тому назад по работе часто бывал в Ашхабаде. В каком состоянии тогда был Туркменистан… Туркменский народ, впрочем, как и все народы СССР, страдали от несправедливости. У них были большие лишения в области культуры и нормальной возможности использовать свой язык. Мой дед мне рассказывал, что туркмены — самый близкий нам народ.

А когда недавно я посетил Туркменистан, увидел, что там все города отстроены, уважают и заботятся о старших – аксакалах, уважают свою историю, придают очень большое значение тюркскому миру, тюркской культуре. Там сооружены грандиозные памятники тюркским хаганам. Можно не соглашаться с некоторыми деталями, но в Туркменистане очень стабильная обстановка, существует единство между властью и народом, что также важно для развития страны. Я оцениваю деятельность Бердымухаммедова во всех областях. Для нас большая удача, что ныне экс-президент страны, которая занимает четвертое место по запасам газа и другим полезным ископаемым, является патриотом своей страны. Гурбангулы Бердымухаммедов был президентом страны, которая не входила и не входит ни в какой военный блок, поддерживает все начинания тюркского мира. У Гурбангулы Бердымухаммедова большая миссия перед народом Туркменистана и перед тюркском миром. Разве это плохо? И почему из-за оценки некоторых стран, которые критикуют Туркменистан, мы должны относиться к этому человеку негативно? Для него забота о людях является высшим приоритетом, его девиз «Государство для человека». У него очень хорошие отношения с Азербайджаном, с нашим президентом Ильхамом Алиевым. Во время своего выступления на Форуме парламентов стран Центральный Азии и Российской Федерации Бердымухаммедов несколько раз упомянул Ильхама Алиева, назвав его своим другом, а Азербайджан — братской страной. Так что я во время награждения правильно сказал: По решению членов Правления нашего фонда, по желанию многомилионных читателей международного журнала «Azərbaycan Dünyası» вручаю вам орден «Ulu Türk».

Думаю, что в деле укрепления Тюркского мира мы все сделали правильно. В Ашхабаде есть золотой памятник Огуз хагану с сыновьями и внуками, памятник великому Деде Горгуду, Кара Юсифу, Алпарслану… Ведь это же дань уважения тюркскому миру. А почему об этом никто не говорит? Мы должны воспринимать Туркменистан и туркменов в таком виде, в каком они живут. Это их выбор и не считаю, что этот выбор ошибочный. Думаю, что эту страну нужно знать изнутри и только потом оценивать.

— Ну согласитесь, что в той мрачной картине о Туркменистане, которая создана Западом, виновата и сама туркменская власть. Ведь страну закрыли и мировая общественность вынуждена черпать информацию об этой стране из западных СМИ и проживающих в Европе туркменских оппозиционеров… А что вы скажете об уровне жизни населения Туркменистана? Почему население страны, занимающей четвертое место в мире по запасам газа, как пишут западные СМИ, живет в нищете?

— Ну если у них минимальная пенсия 300 долларов, а цены для проживания в три раза дешевле, чем в других странах, то… Лично я не видел нищих и подаяния на улицах у меня никто не просил.

Сегодня вопросы энергетической безопасности волнуют весь мир, и в данном случае можно с удовлетворением отметить, что и Туркменистан и Азербайджан в полной мере обеспечивают свою энергетическую безопасность.

Опять же говорю, наше решение наградить первым орденом «Ulu Türk» обосновано его громадной деятельностью в деле укрепления Тюркского мира. Все остальное — детали, о которых можно долго и безрезультатно спорить. Такова моя позиция.

У нас пять орденов «Ulu Türk». И если все пойдет, как мы запланировали, то следующие четыре ордена претенденты получат от рук своих предшественников. Так что, все делается ради укрепления Тюркского мира, и я, как солдат этого мира, буду до конца своих дней работать во имя этой идеи. В то, что я свято верю.

— Вы много говорите об аксакалах. Хочу спросить ваше мнение о состоянии института аксакалов в Азербайджане. Мне кажется, раньше как-то больше ценилось в нашем обществе слово аксакал. А теперь?

— Во всех странах Тюркского мира, где я был, очень силен институт аксакалов. Особенно силен этот институт, скажем, в Туркменистане. Есть аксакал каждой махалли, района, города и все прекрасно его знают и придерживаются субординации. У аксакалов там есть особое место в парламенте. Я видел встречу Бердымухаммедова с общественностью – он в первую очередь обращается к аксакалам с вопросом — «а вы довольны работой этих чиновников и депутатов?». От их ответа порой зависит политическая карьера того или иного чиновника.

Я бы очень хотел, чтобы во время принятия многих важных для страны решений учитывали и слова аксакалов. А для этого аксакал должен быть аксакалом. В наше время аксакал должен быть мудрым, образованным человеком, иметь уважение в своем окружении, в том районе, области, где они живут, не должен быть коррумпированным, не давать и не брать взятки. Модель института аксакалов такова, что при выборе аксакала должно учитываться мнение всех. Все должны принять и понимать, что это настоящий аксакал, а не назначенец кого-то. Аксакал должен быть чист душой и сердцем, должен всегда говорить правду. И если даже его назначили, то не должен сидеть сложа руки, а работать. И при одном упоминании имени аксакала все должны собраться. Ведь настоящие аксакалы всегда будут поддерживать свою страну и власть. Аксакала не должны бояться, его должны уважать. В первую очередь он должен уважать и объединять свой народ, государство, общество, жить по правилам, не нарушать законы. Иначе народ не примет такого аксакала. Ведь народ не может уважать аксакала, который, скажем, звонит какому-то депутату с просьбой провести воду в дом своего родственника, но не делает этого для своего бедного соседа. Аксакалы должны ходить в школы, общаться с детьми, быть примером для молодежи. Настоящий аксакал — человек, который обеспечивает связь между поколениями, передает все хорошее из прошлого нынешнему поколению. Я считаю, что аксакал не должен занимать высокий пост, он должен быть интеллигентом из народа, слово которого будет цениться всеми…

— Получается, что Вы недовольны состоянием института аксакалов в Азербайджане или я вас неправильно понял? Каково ваше конкретное мнение о состоянии института аксакалов в Азербайджане?

— Честно говоря, я чувствую, что ведется определенная работа в этом направлении, но ощутимых позитивных сдвигов пока не вижу. Работа идет, но хотелось, чтобы она велась на более качественном уровне. Ведь от состояния этого института зависит в том числе и развитие нашего общества.