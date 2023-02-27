Во время вокального шоу «Səs Azərbaycan» на телеканале Ичтимаи произошел примечательный эпизод.

Одним из участников слепых прослушиваний стал ветеран Второй Карабахской войны Мабуд Ахмедов.

Молодой человек прославился еще и тем, что во время операции, которую ему делали из-за полученного ранения, он исполнял песню «Карабах».

Однако наставники шоу Səs Azərbaycan — Гульяз Мамедова, Самира Алиева и Ильгар Хаял не оценили вокальные данные защитника Родины — во время исполнения никто из них не повернулся к певцу.

О чем, правда, потом все дружно пожалели. Узнав, что Мабуд воевал за освобождение Карабаха, весь зал и наставники, стоя аплодировали герою.

О том, как это было — в нашем видео ролике: