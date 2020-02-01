Настал «Час Х»: Лукашенко пишет историю «с чистого листа»

Минск стал вторым пунктом назначения евразийского турне государственного секретаря США Майкла Помпео. Он прибыл в столицу Беларуси из Киева, откуда началось его путешествие по четырем странам постсоветского пространства. Визит в Беларусь Майкла Помпео планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших событий.

Гости такого высокого ранга не посещали Минск аж 25 лет и то — до прихода к власти Александра Лукашенко: в 1991 году в Беларусь ездил госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом побывал президент США Билл Клинтон. Отношения с США у Минска за годы правления Лукашенко ухудшились настолько, что в 2008 году были взаимно отозваны послы. В начале 2000-х США подозревали Лукашенко в отмывании денег Саддама Хусейна и подавлении местных ростков демократии. В начале октября 2004 года против Лукашенко и возглавляемой им страны США ввели санкции за подавление демократических свобод, приняв «Акт о демократии в Беларуси». До сих пор действует ряд американских санкций в отношении белорусских предприятий, которые были введены в 2007-2008 годах. Сам Лукашенко даже назывался «последним диктатором» Европы.

Поворотным стал 2019 год, когда он впервые посетил одну из европейских столиц – Вену. Тогда белорусский лидер заявил, что «приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать окна и прокладывать дороги» в заборе, который «был вокруг нас выстроен».

Правда, до этого белорусский президент совершил визит в Ватикан, но отказывался от приглашений на мероприятия, организованные структурами ЕС. Белорусская сторона при этом заявляла, что не видит необходимости в визитах ради визита, хотя европейские санкции за попрание прав человека и принципов демократии были сняты с Лукашенко и ряда его чиновников еще в 2016 году.

И вот с прошлого года стал таять лед и в отношениях с США, когда столицу Беларуси посетили сначала Джон Болтон, в то время — помощник президента США по национальной безопасности, а позднее – заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Встречаясь с Болтоном, Лукашенко заявил, что готов начать отношения с США «с чистого листа».

Теперь же в Минск приехал госсекретарь США Майк Помпео, и это, однозначно, новая веха в отношениях Вашингтона и Минска. Основным лейтмотивом визита американского министра являются вопросы стратегической безопасности и экономического сотрудничества. Договоренность о восстановлении присутствия на уровне послов была достигнута ранее в ходе визитов Болтона и Хейла, а сейчас настала пора определиться с содержательной стороной отношений.

Активизировать поиски экономических и политических партнеров Минск вынуждает напряженная ситуация в отношениях с традиционным союзником – Россией и усилившееся давление из Москвы с принуждением к более тесному союзу, вернее к созданию политического союза — Союзного государства в ответ на экономические преференции. Лукашенко не хочет оставаться на памяти своего народа президентом, «сдавшим» суверенитет Беларуси. А Штатам нужно вывести Минск из-под влияния Москвы и в этом интересы обеих сторон совпадают. И хотя претензии по проблемам демократии и прав человека все еще сохраняются, но они в этой ситуации пока отодвигаются на второй план, поскольку сейчас важно начать налаживать контакты и строить диалог в других сферах. В этой ситуации стабильность, суверенитет и безопасность выходят на передний план.

Как считает старший эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайски, целей у визита две: демонстрация поддержки Америкой независимости Беларуси на фоне усиления давления на Лукашенко со стороны Путина, желающего создать более тесный союз, и создание препятствий для размещения в Беларуси на постоянной основе российских военных и российских баз, что угрожало бы Польше и странам Балтии. Есть обоюдный интерес и по диверсификации энергетической отрасли Беларуси с тем, чтобы использовать сланцевый газ или нефть из США на фоне прекращения с 1 января поставок нефти в Беларусь из России, из-за чего Минск несет миллиардные потери. Причем как по причине приостановки транзита, так и невозможности переработать нефть и продавать бензин.

Как дальше станут развиваться события, покажет время. Но главные слова о поддержке независимости Беларуси на встрече с Лукашенко из уст Помпео прозвучали. Правда, госсекретарь отметил, что у Минска «длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними». Понятно, что это просто дипломатия. На самом деле, Вашингтон использует момент, чтобы увести Минск из-под влияния Москвы, и это легко можно прочитать между строк заявления Помпео:

«В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении», – приводит слова Помпео БЕЛТА. По словам американского дипломата, назначение посла будет способствовать усилению позиций американских компаний в Беларуси.

А Лукашенко, в свою очередь, принимая Помпео, демонстрировал явное удовольствие и показывал большое радушие. Что на самом деле на уме у «батьки», сейчас сказать сложно. Он не раз виртуозно отыгрывал напряженность в отношениях с Россией в свою пользу. Александру Григорьевичу всегда удавалось в последний момент развернуть ситуацию обратно, жесткие заявления сменялись заверениями в вечном братстве и все возвращалось на круги своя. Но на сей раз, похоже, он зашел достаточно далеко, чтобы «менять коней на переправе». Налаживание отношений с США спустя 25 лет дорогого стоит. Можно полагать, что начинается серьезный разворот Минска на Запад в условиях грубой попытки Москвы провести «аншлюс» Беларуси. Тем более, что Помпео предложил обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Нужно лишь согласие Минска.

Какова будет реакция Кремля, вот в чем вопрос. Мяч на стороне Москвы.