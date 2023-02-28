Прошла историческая дата — 24 февраля. И здесь важно говорить не только о годовщине вторжения России на суверенную территорию Украины, а скорее, об экономических и геополитических воздействиях этой войны на всю мировую систему координат, которая строилась десятилетиями и разрушилась в течение практически нескольких месяцев. Именно с этого момента нужно брать отсчет тектонических изменений во всем мире, или, если выражаться формулировками конспирологов, начал строиться новый мировой порядок.

«Целью России в этой войне было стереть Украину с карты, взять столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Они потерпели провал, и в дальнейшем уже не будут способны достичь этих целей», — сказал советник президента США Джейк Салливан в ходе дискуссии, организованной к годовщине начала войны телеканалом CNN.

Данное заявление советника президента США можно рассматривать с разных ракурсов, однако не заметить надменное превосходство и победу над Россией невозможно. В течение года Россия утратила все свое привилегированное положение в ряде сфер экономики в мире, преимущество и, самое главное, потеряла свое геополитическое влияние. Россию начали вытеснять из разных регионов и уже добрались до ее «жизненного пространства» — постсоветского.

Именно тут и нужно нам остановиться, поскольку этот вопрос будет напрямую касаться Азербайджана, и годичные итоги войны мы уже «хлебаем» по полной. Однако проблема в том, что мы оказались полностью не готовы к такому повороту событий и сейчас, скорее всего, идет переоценка всего происходящего.

Помимо изменений на фронтах в Украине, также происходили геополитические изменения в регионе Южного Кавказа. К примеру, тот же Иран из страны дружественно-нейтральной к Азербайджану стал первой страной, откуда было эвакуировано посольство Азербайджана. Это, уже не говоря о риторике в СМИ официальных лиц обоих государств.

В армянском направлении конфигурация усложнилась. Россия, которая так и не смогла убрать Пашиняна руками своих креатур, вынуждена была потесниться в дележе влияния в этой стране. Никол Пашинян, который прекрасно понимал, что в нынешних условиях, в которых оказалась Россия в Украине, она никакой не гарант безопасности ее территориальной целостности.

Армения могла воспользоваться услугами только иранцев, но поскольку за этот год Иран также был зафиксирован в украинском вопросе на стороне России, «западные партнеры» и его добавили в «меню», после того, как расставят все точки над i с Россией. Поэтому Армения пошла на хитрый план с европейской миссией, которая с удовольствием согласилась осваивать новые ее подмандатные владения на фоне слабеющей России.

Проблема Азербайджана с Арменией не в том, что есть определенный территориальный спор между странами, а в том, что Азербайджан столкнулся с марионеточным образованием, которое готово выполнять роль прокси во внешней политике отдельных геополитических сил. Была, Россия, теперь она заменена Францией и всеми структурами ЕС, которые намерены усиливать свое влияние в регионе. За такое образование как Армения всегда будет конфликт между разными центрами притяжения.

Поскольку Россия – это уходящая сила, а ЕС, Франция и США – приходящая, Азербайджану следует перестраиваться под новую конфигурацию, которая должна задеть все отрасли деятельности страны. Азербайджан смог добиться успешного и доверительного взаимодействия с Россией поскольку фундаментальное госуправление, экономическое взаимодействие и прочее максимально близко с ней. Азербайджан – это классическая постсоветская страна со своей спецификой. Сейчас же, с появлением в регионе других геополитических игроков в лице ЕС и США, Азербайджану придется перестраиваться под новую формацию.

К примеру, Азербайджану придется перестраивать свою геополитическую и общественно-политическую сферу. Для того, чтобы удачно вести диалог с западными странами, нужно будет впускать в свой экономической сектор крупный западный капитал, открывать рынки, принимать антимопольные законы, реформировать суды, что в определенной степени поможет стране амортизировать западное давление.

С другой стороны, стране также необходимо будет реформировать общественно-политическую сферу и впускать в страну иностранные СМИ, НПО, а также привести в порядок парламент, расширить его полномочия и состав. Все это болезненные процессы, однако это придется делать под надвигающимися новыми реалиями. Если работать только с политической элитой Запада, то тут можно просчитаться, поскольку выборная система неустойчива, и одни политики заменяются другими, поэтому необходимо будет работать институционально.

Сейчас Азербайджан делает ставку на укрепление своей армии, укрепление связей с ЕС в энергетической сфере, а также выстраивает крепкий политический диалог с Италией, Великобританией и Израилем. Натовская Турция – союзник Азербайджана, однако и она входит в сложный предвыборный процесс итоги, которого могут быть разными. Есть ли у нас план по тому, что будет, если Эрдоган не будет избран? Вопрос остается открытым.

При всем уважении к Италии, политический ее вес в Европе не столь велик как у Франции. Сейчас руководство страны делает ставку именно на эту страну и впускает на свой рынок именно ее. Понятное дело, что у Азербайджана с Италией есть взаимозависимость, однако если учесть ее фундаментальные экономические проблемы с огромными внешними долгами, стареющим населением и с минимальным политическим влиянием в Европе, то тут можно ошибиться. С Францией все понятно. Она постоянный конкурент Великобритании, исторически сложилось так, что именно эта страна является покровительницей Армении. При всем том, что Азербайджан долгие годы пытался укрепить отношения с Парижем, сдвинуть позицию этой страны не удалось. Поэтому новым направлением укрепления отношений может стать Германия, как страна с огромными экономическими возможностями и политическим влиянием внутри ЕС.

Как бы то ни было, однозначно можно сказать одно – настает построссийский период, и Азербайджан должен быть готовым купировать все геополитические риски, которые исходят из этих процессов. В противном случае страна рискует стать объектом геополитического надлома.