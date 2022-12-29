Подходит к концу 2022 год, в феврале которого путинский режим развязал широкомасштабную агрессию против соседней Украины. Сегодня всему миру очевидно, что эта злобная атака захлебнулась, потерпела неудачу. Но тем не менее, к сожалению, крахом дело пока не окончилось. Война в целом перешла в позиционную, но Москва продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, разрушая дома, уничтожая мирных жителей. Поначалу были надежды, что изгнать врага удастся до конца нынешнего года, но они пока не сбылись. Что же дальше? Каковы прогнозы и ожидания от 2023 года, касательно войны?

Своими мыслями по этому поводу поделились с # известные украинские аналитики.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— Как говорят в Украине — российская армия не страшная, она просто длинная. Буквально вчера в социальных сетях появилось видео того, как российский офицер избивает палкой и ногами мобилизованных российских солдат, которые даже не успели пройти соответствующую подготовку, за то, что они покинули свои позиции. При этом, другие подчиненные стоят рядом, направив автоматы на рядовых, чтобы они не дергались, а терпели унижение и избиение.

В этом видео — вся квинтэссенция российской агрессии. Бессловесный скот, отправленный на убой, не имеет права отказаться умирать. А если, все-таки, хотя бы подумает об этом, то будет наказан.

Ситуация, которая складывается сейчас, говорит о том, что внутренне мировое сообщество и его политические лидеры уже приняли поражение Путина. Поражение России уже состоялось. Остались только вопросы о том, в каком виде это поражение было оформлено, и сколько еще придется за него заплатить украинцам.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины постоянно подчеркивает потребность в новых вооружениях, которые могли бы помочь завершить определенный этап войны, освободив всю территорию Украины, включая Донецкую, Луганскую области и полуостров Крым. Однако мировое сообщество очень четко понимает, что за этим последует разрушение структуры современной российской власти. Колосс на глиняных ногах, вылепленных из захваченных и оккупированных Беларуси и Крыма, упадет навсегда.

Например, если Крым, ставший символом путинской власти, будет освобожден, Путина могут запросто убить представители его же окружения. А это может привести к кровавым событиям вокруг борьбы за власть как в Москве, так и в регионах. Именно эта цепочка событий и пугает мировое сообщество, которое должно свыкнуться с этой реальностью. Ведь она уже неотвратима.

С марта 2022-го года Украина настаивала на том, чтобы партнеры помогли обезопасить мирное население, «закрыв небо» над Украиной. В конце концов решение о поставках комплексов «Пэтриот» было принято. Это означает, что отложенные решения принимаются. Просто для этого необходимо время.

С такими же большими усилиями и длительным ожиданием мир, в конце концов, примет и другие решения. Например, отмена нелегитимных решений ООН и Совета Безопасности ООН о том, что Российская Федерация заменила в этих международных организациях СССР, просто поменяв таблички после письма Ельцина. Частями СССР были и Азербайджан, и Украина. Но, оказалось, что Россия сама приняла решение о том, что она поменяет табличку.

Конец войны еще очень не близко. Независимо от того, что говорят в медиа. Потому что концом войны может быть исключительно трансформация Российской Федерации в нечто иное, чем она есть на данный момент. Если Россия сохранит свою форму управления как империя — мы можем рассчитывать только на передышку до следующей агрессии. Через 7 или 10 лет, но она повторится, если не поставить точку. И, по сути, идеи о том, как эта «точка» должна выглядеть, уже витают в экспертном пространстве.

Геополитический цивилизационный перелом уже произошел. Однако, для его осознания в разных частях мира еще потребуется время. Уже никто не берет Путина в расчет. Он сделал свою страну изгоем и черной дырой. И наша совместная задача — понять, что же теперь будет на месте этой черной дыры. Видимо, на это и уйдет 2023-й год.

Николай Назаров, кандидат политических наук, руководитель Центра исследований региональной безопасности (Сумский государственный университет):

— Согласен с коллегами, что с высокой долей вероятности война закончится в 2023 году. Закончится она окончательным проигрышем России или передышкой до следующих наступлений, пока не понятно. Ожидания, что российские войска полностью покинут территорию Украины до конца 2022 года были абсолютно наивными и не обосновывались реальной расстановкой сил и возможностями сторон. Летом-осенью стало понятно, что война точно перейдет в новый 2023 год и основные действия могут как раз происходить весной-летом 2023 года. Скорее всего, отход российских войск будет медленным, выдавливаться они будут шаг за шагом.

Сейчас нас ждет самая сложная зима за последние десятилетия: возможно она будет не такая холодная, но с высоким градусом напряженности. РФ будет пытаться вывести из строя энергетическую инфраструктуру, подталкивая к заморозке войны военно-политическое руководство Украины. Я считаю, что украинское общество уже продемонстрировало высочайший уровень стойкости и сможет достойно пройти этот период. Идея перемирия в обществе отбрасывается, люди в Украине понимают цену победы и необходимость держать свой фронт, отказавшись от былого комфорта. Мои ожидания от 2023 года – медленное контрнаступление Украины, выдавливание оккупационных войск РФ с территории Украины и начало мирных переговоров.