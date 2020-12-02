Население в карантин не экономило на еде и лекарствах

Несмотря на пандемию, в текущем году оборот розничной торговли понизился всего на 1,5%, говорится в сводках Госкомстата. При этом жесткий карантин все же сказался на торговле в сфере непродовольственных товаров, а вот продовольствие шло нарасхват. Спрос и предложение в этом сегменте рынка даже увеличилось.

Одновременно фиксируется возросший интерес населения к электронной технике — в текущем году расходы на компьютерное, телекоммуникационное оборудование в стране заметно увеличились.

Как сказали корреспонденту # в столичных магазинах электронной техники, в зоне высокого спроса оказались преимущественно ноутбуки невысокой ценовой категории. По словам продавцов, возросший спрос обусловлен главным образом переходом к дистанционному обучению, поскольку основная категория покупателей – родители учащихся, приобретающие порой даже не один, а сразу пару недорогих портативных компьютеров. Как правило, такие клиенты выбирают технику в умеренном ценовом диапазоне. Росту спроса на электронную технику также поспособствовал переход компаний на удаленную работу, говорят продавцы, отмечая, что такие клиенты выбирают кредитные условия оплаты и более дорогие экземпляры компьютеров.

По данным Госкомстата, за истекшие месяцы этого года расходы на компьютерное и телекоммуникационное оборудование увеличились на 0,2% к прошлому году и достигли 248,6 млн манатов. Ковидный год сказался и на прочих показателях потребительского рынка. Спрос на продовольствие у населения повысился, а уровень расходов на прочие товары позволяет заключить, что на них азербайджанцы больше экономили.

Расходы населения на еду, напитки и табачные изделия не упали, а даже увеличились на 3%. При этом спад на уровне 6,1% фиксируется лишь в сегменте непродовольственных товаров. По сравнению с соответствующим периодом минувшего года, оборот розничной торговли в целом понизился на 1,5% в реальном выражении, говорится в статистике. Так, за январь-октябрь в розничной торговой сети потребителям было реализовано продукции на 31663,2 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 17034,5 млн манатов и непродовольственных товаров на сумму 14628,7 млн манатов.

О том, что именно еда занимала центральное место в расходах населения, говорят и другие цифры. По данным Госкомстата, 48,7% потребительских расходов пришлись на продукты питания, 5,1% — на напитки и табак, 16,1 % — на текстильные изделия, одежду и обувь. При этом 5,6% расходов азербайджанцев значатся в сегменте электротоваров, 5,4% — мебели и пр.

В беседе с нами продавцы отделов одежды заметили, что интерес покупателей к обуви хоть и понизился, но не сильно. Сложнее обстоит ситуация в сегменте торговли верхней и прочей одеждой. Почти без работы остались отделы аксессуаров и бижутерии. Как выяснилось, спрос на детскую и подростковую верхнюю одежду тоже понизился, поскольку школы перешли на «удаленку». Сказался и фактор падения доходов населения. По словам владельцев мебельных магазинов, спрос на предметы комнатной обстановки, как-то: столы, стулья, шкафы и диваны резко возрос в конце лета и стремительно повышался на протяжении целого месяца. Это было вызвано жестким карантином, говорят они.

Потенциальные клиенты не могли совершить покупки из-за введенных в стране ограничений, и с послаблением этих мер наплыв покупателей в упомянутой части рынка увеличился. Однако после из-за войны, запрета на свадебные торжества и второй волны пандемии спрос на предметы мебели сильно понизился. Наиболее высоким остается спрос на фармацевтическую и медицинскую продукцию с учетом не только роста статистики инфицирования коронавирусом, но и с началом сезонного заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). В итоге рост расходов на лекарства в январе-октябре 2020 года, достигнув 553,3 млн манатов, вырос на 32,8% по сравнению с прошлым годом.