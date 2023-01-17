Население Китая в 2022 году сократилось до 1,411 млрд человек, сокращение зафиксировано впервые с 1961 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического бюро КНР.

Население Китая сократилось до 1 млрд 411 млн 800 тыс. человек, что на 850 тыс. жителей меньше, чем на конец 2021 года.

Сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.

В последний раз показатель снижался в 1961 году, когда в стране наблюдался массовый голод.

В 2022 году родились 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн.

Коэффициент соотношения полов составляет 104,69, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Мужчин в стране 722,06 млн, женщин – 689,69 млн.

В 1980-х годах Китай проводил политику «одна семья — один ребенок».

В 2015 году власти разрешили парам иметь двух детей, а в 2021 году — трех. (Агентство Анадолу)