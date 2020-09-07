Нармин Керимбекова: Меланхолии на нашей сцене и так в избытке

Популярная азербайджанская певица, участница проекта «Səs Azərbaycan» Нармин Керимбекова представила новый клип на песню Илькина Гусейнова «Boş Vədlər» (Пустые обещания). Клип снял режиссер Эмин Мурадов. В проекте задействованы танцоры шоу балета Nero Dance.

«Моя энергия пробьется через все преграды. Карантин продолжается, и решила порадовать публику новой яркой и энергичной композицией. На мой взгляд, меланхолии на нашей сцене и так в избытке. Я делаю то, что считаю отличающимся и определенно индивидуальным. Через субьективное — к массовому», — комментирует певица свою новую работу в интервью #.

По ее словам, песня Boş Vədlər – легкая, но со смыслом.

«Верю, что песня полюбится зрителям. С автором Илькином Гусейновым и режиссером Эмином Мурадовым, я работаю уже не в первый раз. Их профессионализм вдохновляет меня возвращаться к нашему сотрудничеству снова и снова», — призналась Н.Керимбекова.

Клип можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=aLqcNIyKCOk&feature=youtu.be