НАО и Архангельская область идут на объединение

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству Архангельской области, и подтвердил второй собеседник, близкий к властям региона. Заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре — сначала там пройдет совещание с главами правительств обоих регионов, затем с соответствующим объявлением выступят Цыбульский и Бездудный, уточнил один из собеседников РБК. Также, по его словам, планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году.

Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов, говорит один из источников РБК. А цена не нефть сейчас невысокая, отмечает он.