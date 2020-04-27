Намудрили: что ожидает ипотечных должников?

Центральный банк Азербайджана принял ряд регулятивных мер, позволяющих снизить нагрузку на банки и увеличить возможности кредитования в период пандемии коронавируса.

Согласно пакету мер, регулятор планирует снизить требования к коэффициенту адекватности совокупного капитала системных банков с 12% до 11%, а для остальных банков — с 10% до 9%. Контрциклический буфер капитала сокращается с 0,5% до 0%. Также откладываются дополнительные капитальные требования по потребительским кредитам. Все эти требования будут в силе до 1 января 2021 года.

Кроме того, ЦБА планирует снизить коэффициент риска ипотечных кредитов, выданных банками за счет собственных средств до 1 апреля 2020 года, со 100% до 50%. ЦБА также рекомендует банкам отложить выплату дивидендов за 2019 год до 30 сентября 2020 года и не выплачивать дивиденды за 2020 год. Все инспекции в кредитных организациях также приостанавливаются до 30 сентября 2020 года, за исключением случаев, где требуется безотлагательное вмешательство.

Банковский эксперт Акрам Гасанов сообщил #, что это решение уже опубликовано на сайте ЦБА:

— Сообщается, что оно якобы было принято 23 апреля. При этом в документе много технических ошибок, даже есть пробелы в некоторых местах. Видно, что очень спешили. В целом, решение в плане содержания можно поделить на две части – пункты обязательного и рекомендательного характера.

Обязательными, или принудительными являются те положения, где Центробанк вводит регулятивные послабления, регулятивные каникулы в отношении банков, страховщиков и участников рынка ценных бумаг, послабления в нормативах и проверках. В контексте этих мер ЦБА сообщил об уступках, на что имеет полное право, ведь это прерогатива главного банка. Что касается рекомендательной части решения, а именно, интересующих население кредитных каникул, скажу обобщая, что банкам рекомендуется ввести кредитный мораторий до 30 сентября, т.е. фактически на 6 месяцев, включая апрель.

По словам собеседника, рекомендация Центробанка ввести кредитные каникулы касается заемщиков — физических лиц и прямо пострадавших от пандемии предпринимателей:

— В случае с предпринимателями – вопрос спорный, поскольку нужно еще определиться, кто там прямо пострадал? Банкам рекомендуется до 30 сентября не начислять штрафы, пени и не ухудшать статус кредитов, кредитную историю клиентов. В то же время страховщикам рекомендуется до 30 сентября не делать отсрочек в оплате страховых взносов, однако нас больше интересуют именно банки.

Здесь нужно понимать, что речь о рекомендации, а не обязательном требовании к банкам. С учетом ряда неточностей и недосказанностей в отношении даже вопроса тех, кого именно из предпринимателей касается решение, естественно, повод отказать у банков и страховщиков всегда будет. К тому же прецеденты этого уже были. Например, в прошлом году 28 февраля был издан указ главы государства по долларовым кредитам, подразумевающий их реструктуризацию. В этой связи Президент Ильхам Алиев дал рекомендации банкам и небанковским кредитным организациям (НБКО — Ред.), однако подавляющее большинство финорганизаций под различными поводами эти рекомендации не выполнили. В подавляющем большинстве банки и НБКО не реструктуризировали кредиты. Фактически, указ Президента был ими саботирован. Можно ли в таком случае надеяться, что банки, не последовавшие рекомендациям главы государства, выполнят рекомендации главы Центробанка Эльмана Рустамова?

И все же не будем загадывать наперед, говорит эксперт, отмечая, что ежели бы банки хотели это сделать добровольно, они бы это уже сделали по примеру целого ряда стран еще в марте (https://zerkalo.az/author/tanyasamsonova/page/2/). К тому же в большинстве стран банки пошли на уступки не за свой счет, а благодаря финансовой господдержке. Поскольку для банков такие уступки – это финансовые потери, ведь они за это время потеряют проценты, отметил собеседник:

— Однако наше государство решило не помогать банкам, а своими рекомендациями Центробанк все расходы, сопряженные с уступками заемщиков, повесил на финансовые структуры. И кстати, в этом решении присутствуют только банки, а небанковские кредитные организации не упоминаются, хотя у населения и бизнеса очень много кредитов в этом сегменте. Я уже не говорю о долгах торговым сетям. В любом случае, резюмируя, рекомендую в этой ситуации гражданам и предпринимателям письменно обратиться к банкам и страховым компаниям. Конечно же, имею ввиду тех, у кого есть затруднения. Все-таки банки не следует ставить в такое тяжелое положение.

Следует написать письменно банку или страховой компании, что до такой-то даты, максимум, до 30 сентября, платить не буду. Тем самым вынудить банки или страховые компании письменно ответить. Если ответят положительно, либо не ответят вообще, — молчание знак согласия. Ответят отрицательно, можно этот вопрос вынести на общественное обсуждение, пожаловаться в Центробанк и руководству страны, чтобы этот вопрос проконтролировали.

Важно отметить, что это решение не предусматривает реструктуризацию кредитов, за исключением ипотечных долгов. Упомянутый момент отмечен особо. Долги Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду будут отдельно до 30 сентября реструктуризироваться. Скорее всего, такие кредиты будут пролонгированы. Однако пока нет решения о том, как это будет. Что же касается остальных кредитов, пролонгация по ним не предусматривается.

Это означает, что самое позднее – 1 октября гражданин должен будет прийти и оплатить ту часть кредита, которую остался должен за шесть месяцев моратория. Естественно, это накладно и сложно для должников. Было бы желательно, чтобы кредитные каникулы включали пролонгацию срока. Иначе получается, что, допустим, гражданин в прошлом году 2 декабря на год взял кредит в размере 10 тыс. манатов и должен выплачивать вкупе с процентами ежемесячно 926 манатов. Скажем, за три месяца он сделал оплату, и уже с апреля не платит. Ему предоставили кредитные каникулы 6 месяцев. И вот за это время у него собирается долг на сумму 5556, которые он до 1 октября должен заплатить.

Т.е. заемщику не пролонгируют долг за шесть месяцев до 1 июня 2021 года. И если он 1 октября не заплатит, будут начисляться штрафы и пени, его кредитная история испортится и банк может подать в суд. Если, конечно, банки выживут. Для банков это будет удар, в том случае, если они начнут выполнять это решение. Однако исполнять его будут не все финансовые структуры и с этим ожидаются серьезные проблемы. Скажем, банки с административным ресурсом станут уклоняться, а послабления «повесят» на те финорганизации, у которых итак ситуация плохая, и это окончательно ухудшит их положение.