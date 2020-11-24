«Наличие миротворцев – не самая главная причина, которая может отпугнуть инвесторов»

Мирное соглашение между Азербайджаном, Россией и Арменией вызывает немало экономических вопросов, которые еще будут обсуждаться, таким мнением поделился с # экономист Натиг Джафарли, комментируя разговоры о статусе коридора, который будет соединять Азербайджан и Нахчыван.

«По коридору из Нахчывана в Азербайджан очень много вопросов. Думаю, детали будут обсуждаться позже. Пока даже неизвестно, по какому маршруту будет действовать этот коридор, будет ли восстановление старых советских маршрутов или будут новые дороги. Насколько мне известно, старые дороги полностью разрушены. Также мы знаем, что на территории Армении коридор между Азербайджаном и Нахчываном будет контролировать ФСБ России», — сказал экономист.

По его словам, если учесть то, что коридор будет контролировать ФСБ России, то о каком-то таможенном контроле и каких-либо пошлинах речь не идет.

«Однако опять же повторюсь, все технические вопросы будут еще обсуждаться. Как бы там ни было, данный коридор не будут контролировать армянские пограничники. Скорее всего, и при входе, и при выходе с территории Армении будут стоять российские посты. Я не думаю, что в такой ситуации могут возникнуть вопросы каких-то транзитных выплат, тогда получается, что Азербайджан может потребовать такие же выплаты по лачинскому коридору. Поэтому тут таможенных барьеров не должно быть», — подчеркнул аналитик.

Джафарли добавил, что контроль данного коридора Россией, говорит о том, что Армения в этом случае всего лишь наблюдатель.

Однако аналитик также добавил, что коридор периодически будет открываться и закрываться.

«Мы знаем, как работают российские органы, поэтому я не исключаю, что периодически эти посты будут открываться и закрываться. К примеру, они по политическим причинам могут придумать какую-то проблему и закрыть ее в «целях безопасности». Многое будет зависеть от политических отношений между Баку и Москвой», — сказал он.

Отвечая на вопрос о привлечении международных инвесторов в Карабах, при наличии миротворческих сил в регионе, аналитик сказал, что сразу инвесторов в Азербайджан пригласить не получится.

«Чтобы привлечь международных инвесторов, нам нужно создать такие условия и гарантии безопасности, чтобы они чувствовали себя комфортно. Миротворцы тут ни при чем. А что, до этих миротворцев у нас был избыток инвестиций? Для начала нам нужно избавиться от собственных хронических проблем, которые есть в нашей экономике. Наличие миротворцев – это не самая главная причина, которая может отпугнуть инвесторов», — сказал он.

Аналитик также сказал, что есть освобожденные территории, где этих миротворцев нет, а есть все условия для развития сельхозпродукции, полуфабрикатов и даже конечной продукции.

«В Физули, Джабраиле, Губадлы, Зангилане, Кельбаджаре, Агдаме нет миротворцев. У нас есть все условия для того чтобы заинтересовать иностранных инвесторов. Нам нужно понимать, что завтра или даже через год иностранные инвесторы не встанут в очередь. Это не так, нам нужно думать о том, как можно привлечь туда инвестиции из тех стран, с которыми мы сейчас уже сотрудничаем. Конечно же, это в первую очередь Турция. У нее есть огромный опыт работы в аграрном сегменте и туризме. Нам нужно думать о том, что мы должны открываться всему миру, и в том числе турецким инвестициям», — резюмировал он.