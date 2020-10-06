«Наказание» за любовь к Азербайджану: Facebook заблокировал известного артиста

Известный азербайджанский артист театр и кино, актер Азербайджанского Государственного Русского Драматического театра Ярослав Трифонов опубликовал в соцсети Facebook обращение в поддержку Родины, выступил против агрессии Армении и поддержал солдат, которые ведут в настоящее время освободительную борьбу против оккупантов.

«Я – русский азербайджанец. И таких как я у нас в стране тысячи. Мы все граждане Азербайджана, и в любой момент мы готовы пойти на фронт и освободить наши земли. Наш народ ведет отечественную войну — за освобождение исконно азербайджанских земель. Солдаты, ребята – вы восстанавливаете историю. Низкий поклон вашим матерям. Шехиды, ваша кровь не останется безнаказанной», — патриотичный и яркий месседж артиста вызвал невероятный ажиотаж в соцсетях.

Пользователи в одночасье распространили ролик и по другим соцсетям, включая TikTok, Telegram, Instagram и др, оставляя под видео многочисленные комментарии и благодарность автору.

Однако позиция справедливости и правдивости вновь оказалась чуждой Facebook: спустя несколько часов после того, как Ярослав Трифонов опубликовал свое послание, последовало «наказание»:

«Заблокировали на целый месяц, потому что я сказал правду, а армяне и люди, которые их поддерживают, этого не любят», — комментирует Трифонов в интервью #.

Актер признался, что чувство напряжения и нервозность не покидают его с момента возобновления армянских провокаций на линии фронта:

«Ни на секунду не сомневаюсь, что победа будет за нами, потому что наше дело правое. Мне 39 лет, и если верховный главнокомандующий, наш уважаемый президент Ильхам Алиев объявит о полной мобилизации, я готов в тот же день отправиться на фронт», — заявил он.

Ярослав Трифонов признался, что сидеть, сложа руки, он не может, и поэтому решил записать видео обращение, высказать все, что накопилось на душе:

«Сейчас важна поддержка каждого гражданина. Не должны молчать и представители интеллигенции, творческие люди, заслуженные, народные артисты! В информационной борьбе с армянскими провокаторами важен каждый голос. Нельзя молчать! 30 лет мы ждали этого дня, надеясь на мирное урегулирование надуманного Карабахского конфликта, теряли своих сыновей, героев, которые умирали под пулями вероломного врага, оккупировавшего 20 процентов территории Азербайджана», — говорит актер, отмечая, что после того, как его видео было распространено по различным соцсетям, он получил огромное количество сообщений в «личку»:

«Это был настоящий порыв от всей души, я совершенно не думал о том, что последует такой всплеск. Мне написали люди из Сибири, Европы, Канады, Австралии… Они благодарили, высказывали свою солидарность в освободительной борьбе Азербайджану, осуждая агрессию и коварство армянских захватчиков», — рассказал актер #.