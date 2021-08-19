Нахчыванское телевидение представило фильм, посвященный выдающемуся азербайджанскому художнику Видали Нариманбекову, сообщает #

Жизнь и творчество мастера раскрываются в 20-тиминутной ленте в интересных подробностях и ярких красках. Зрители узнают и много нового о творческом пути Видади Нариманбекова, всю свою жизнь посвятившего искусству и пропаганде азербайджанской культуры за рубежом.

Дочь мастера и продолжатель его дела, известный художник Нигяр Нариманбекова призналась в беседе с #, что просмотр фильма оставил у нее самые лучшие впечатления:

«Я предоставила создателям фильма архивный материал из нашего семейного альбома, поделилась фотографиями бабушки Ирмы Ляруде, дедушки Фармана Ягуба Нариманбекова, прадедушки Амирбека Нариманбекова. Очень обрадовалась, когда мне сообщили, что будет сниматься фильм о папе. Лента получилась замечательная. Мне очень приятно, что Нахчыван помнит семью Нариманбековых. Это великая азербайджанская земля, на которой живут большие патриоты своей Родины», — делится она своими эмоциями.

Художник также призналась, что с Нахчываном связана одна из важных семейных историй рода Нариманбековых:

«Прадедушка Амирбек Нариманбеков был губернатором Баку в период АДР, а до этого он был первым лицом города Нахчыван. Он поднял флаг независимого Азерайджана над Нахчываном», — делится Нигяр Нариманбекова ценными воспоминаниями о жизни своих прославленных родственников.

Она также рассказала, что ее отец, Видади Нариманбеков, уделял большое внимание в своем твочестве военной тематике.

«Если бы он был жив, он написал бы потрясающую картину, посвященную победе. Папа умер в 2001 году, но незадолго до своего ухода он создал картину, на которой изобразил наших солдат со знаменем Азербайджана, которые сидели вокруг стола и размышляли о том, как вернуть наши земли. Впереди была изображена светлая дорога и Мадонна с младенцем как символ мужественной азербайджанской женщины с ребенком на руках. Папа уже тогда предрекал победу, он верил в нее, знал, что наши родные земли вернутся, что фашизм не пройдет! Все так и случилось. Наш победоносныный президент, несокрушимая армия Азербайджана и наш народ принесли победу, и вновь наши земли свободны, и радуют нас – мы плачем от счастья и радости!», — резюмировала Нариманбекова.