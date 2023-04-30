Награждены победители основной гонки «Формулы 2» в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы 1» 2023 года.

Как сообщает #, награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева и директор Операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

По итогам гонки, продолжавшейся больше часа, победу одержал пилот Prema Racing Оливер Бирман. В основной гонке Энцо Фиттипальди из Rodin Carlin занял второе место, а Тео Пуршер из Art Grand Prix занял третье место.

Отметим, что в первый день Гран-при, который проходит 28-30 апреля, состоялись свободные и квалификационные заезды команд «Формулы 1» и «Формулы 2».

Пилот «Феррари» Шарль Леклерк стал первым в квалификационном заезде «Формулы 1». Пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял второе место, а другой пилот Ferrari Серхио Перес занял третье место.

Пилот команды Preme Racing Оливер Берман занял первое место в квалификационом заезде команд «Формулы 2». В 30-минутной гонке член команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пуршер занял третье место.