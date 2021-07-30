Каспийское море – уникальная и хрупкая экосистема, благополучие которой является важной составляющей для всех прикаспийских государств. Защита этого водоема важна для экологии и экономики, благополучия населения Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. И все эти страны должны вносить свой вклад.

Охрана Каспия от загрязнения, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное развитие его биологических ресурсов нашли свое отражение в Тегеранской конвенции (Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря), подписанной представителями пяти прикаспийских стран в 2003 году. Экологические проблемы Каспийского моря – одно из приоритетных направлений, на котором сосредоточено внимание и на глобальном, и на региональном уровне.

На мероприятии, организованном мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан совместно с политологическим Центром Север-Юг, информационным агентством Trend и аналитической экспертной сетью BakuNetwork в онлайн формате, эксперты поделились тем, что делается и что нужно предпринять для защиты Каспия.

Азербайджан представила председатель Движения зеленых Азербайджана (ДЗА), эксперт-эколог Фарида Гусейнова.

Она рассказала о том, что Движение зеленых зародилось в 1988-1989 годах, и в те времена в связи с тем, что уровень Каспия катастрофически падал, было опасение, что его постигнет та же участь, что и Арал.

«Наше движение создало специальную группу, которая писала петиции, обращения в международные организации, в частности в UNEP, чтобы обратить внимание на экологические проблемы Каспия. Наша деятельность возымела эффект, и в 1996-1997 годах UNEP была создана каспийская экологическая программа, которая должна была охватывать все прикаспийские страны. Инициаторами были мы, потому первые три года эта программа действовала в Баку, а затем к ней подключили столицы других прикаспийских стран. Эта программа занималась пропагандистской, образовательной деятельностью среди населения. Но, к сожалению, в связи с тем, что другие столицы прикаспийских государств находятся далеко от Каспия, эта программа перестала быть эффективной», – сказала она.

Гусейнова подчеркнула, что подписание Тегеранской конвенции внушило экологам оптимизм. Ведь это дало толчок к тому, чтобы сфокусироваться на проблемах Каспия. Но хотя конвенция была ратифицирована, из-за того, что не был утвержден правовой статус Каспия, необходимого для экологии Каспия эффекта не было. Сейчас процесс, наконец, активизировался.

«Но в самой конвенции есть некоторые недостатки. Экологию Каспия разрушает не столько нефтедобыча, учитывая современные технологии. Для частных компаний каждая капля нефти на счету, ведь это деньги. По нашим подсчетам примерно 30 % от всего загрязнения Каспия – нефтедобыча на шельфе. Остальное – это или нефтедобыча на побережье, или загрязнения, которые приносят реки», –отметила эколог.

Во время заключения Тегеранской конвенции не было учтено, что бассейн Каспия пополняют реки, такие, как Волга, Урал, Кура. Они несут в Каспий наибольшее количество загрязняющих веществ. Волга является основной рекой, питающей Каспий.

Надо больше внимание уделять состоянию рек, впадающих в Каспий, и береговым отходам, в частности от предприятий, которые сбрасывают в море плохо очищенные сточные воды (до технического состояния). В итоге в Каспий попадает большое количество загрязняющих веществ и гибнет фауна водоема.

«В конце 90-х годов прошлого века огромное количество тюленей погибло на северном Каспии из-за того, что в дельте реки Урал использовали в сельском хозяйстве из-за нашествия саранчи ДДТ. И эта вода попала в Каспий, отравляя тюленей. Это, – говорит Гусейнова, — привело к резкому сокращению популяции тюленей. Животные гибли, и на побережье, и в море находили их трупы. Некоторые из них были отданы на экспертизу в каспийскую экологическую программу. Эксперты делали анализы, вплоть до того, что вывозили пробы в Великобританию и пытались выявить причину гибели. Выяснилось, что смерть наступала от отравления. Сейчас ДДТ запрещен и страны стремятся ограничить использование химикатов в сельском хозяйстве, но все равно их используют в той или иной степени».

Она также затронула вопрос повышения и понижения уровня Каспия, подчеркнув, что процесс имеет волнообразный характер. Еще в 60-х годах ХХ века была начерчена кривая при помощи математического моделирования, на которой показано, как будет изменяться уровень Каспия до 2000-го года.

Когда в конце 90-х резко сократился уровень Каспия, была построена дамба в заливе Кара-Богаз-Гел в Туркмении, чтобы вода из Каспия не уходила в залив. Но когда уровень моря вновь начал подниматься, дамбу разрушили. Каждый раз строить и разрушать дамбу неправильно и, по словам эколога, прикаспийским странам стоило бы построить что-то наподобие шлюза, который можно было бы периодически открывать и закрывать, таким образом регулируя сток каспийской воды.

Говоря о сотрудничестве прикаспийских государств с целью защиты экологии Каспия, Гусейнова отметила, что только одна столица находится на побережье Каспия – Баку, и хотелось бы, чтобы в других странах были города, которые стали бы прикаспийскими столицами. Впрочем, в некоторых государствах города, выполняющие такую роль, уже есть. Так, в России – это Астрахань, находящаяся в дельте Волги. Этот город активно участвует в проектах, направленных на улучшение биоразнообразия Каспия. Там находится осетровый завод, который помогает в восстановлении поголовья осетровых в Каспии. Экологические НПО из казахстанских городов Актау и Атерау активно участвуют в деятельности, посвященной Каспию. По мнению Гусейновой, в будущем стоило бы также привлечь к сотрудничеству другие страны, через которые проходят реки, впадающие в Каспий.