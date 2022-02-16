Сегодня Общественный телеканал Азербайджана объявил имя представителя нашей страна на конкурсе «Евровидение». Это Надир Рустамли, который недавно стал всенародным любимчиком, победив в конкурсе Səs Azərbaycan. Напомним, что наставником Надира в вокальном проекте был Эльдар Гасымов, который в 2011 году вместе с Нигяр Джамал принес первую победу Азербайджану на евросонге.

Итак, конкурсант определился, выбор за песней. Глава делегации Азербайджана на «Евровидение», известный продюсер Иса Меликов сообщил #, что композиция и клип будут представлены в марте. Конкурс на лучшую песню для азербайджанского участника «Евровидения» был открыт для всех желающих.

«Нам прислали свыше 300 различных композиций. Как и всегда, мы стараемся выбрать красивую и профессиональную песню, которая запомнится европейскому слушателю и покорит сердца многочисленных фанатов конкурса «Евровидение»», — сказал Меликов.

В этом году конкурс, благодаря победе итальянской группы Måneskin с песней Zitti e buoni принимает Турин. Основные конкурсные события — два полуфинала и финал пройдут с 10 по 14 мая, в комплексе «PalaOlimpico».

В конкурсе будет участвовать 41 страна. Армения вернулась после годичного перерыва, а Черногория — после двухлетнего. Турция, несмотря на сообщения о возможных переговорах между TRT и ЕВС, не вернулась в 2022 году.

Италия проведет конкурс под слоганом The Sound of Beauty, что в переводе означает «Звук красоты».

Церемония передачи символических ключей и жеребьевка состоялась 25 января 2022 года в Палаццо Мадама. Азербайджан выступит в первой части второго полуфинала, 12 мая.

Главный вопрос, который сейчас волнует азербайджанских фанатов конкурса – удасться ли Надиру повторить успех Эльдара Гасымова, который принес нашей стране первую и долгожданную победу на евросонге. Большая часть поклонников убеждена, что сможет, и Азербайджан уже может готовиться к конкурсу 2023 года.

Хочется верить в этот радужный прогноз, но и статистика не помешает.

Во все годы участия Азербайджана в конкурсе «Евровидение» наибольшего успеха добивались именно наши певцы – мужчины: Фарид Мамедов – 2 место (2013 год), Чингиз — 8 место (2019 год), дебютанты евросонга от Страны Огней Эльнур и Самир — 8 место (2008 год).

И факты о самых сексапильных участницах от Азербайджана, которым на евросонге не помогла ни яркая внешность, ни броские костюмы, ни достаточно интересные песни:

Самира Эфенли — 20 место, Дилара Кязимова – 22 место, Сямра – 17 место, а Айсель Мамедова даже не смогла выбиться в финал. И лишь Сафура Ализаде смогла покорить сердца европейских фанатов конкурса, заняв в 2010 году 5 место с композицией Drip Drop.

Ждем успеха от Надира, по крайней мере, у артиста есть все шансы, чтобы порадовать нас очередной победой на самом популярном песенном конкурсе Европы.