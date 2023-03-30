Подходит к концу срок приема проектов на VII конкурс по развитию и инновациям в образовании, организуемый ежегодно министерством науки и образования.

В связи с этим # обратилось к автору и эксперту проекта-победителя VI конкурса, поданного бакинской школой, директору компании «Smart Technologies» Ульвие Ахмедовой с просьбой рассказать о конкурсе, о номинациях конкурсных проектов и связанных с ними задачах.

По ее словам, одна из номинаций конкурса связана с применяемыми в системах образования ведущих стран технологиями по организации образовательного процесса с обучающими онлайн-платформами, приложениями, дополненной реальностью.

«Никто не будет спорить с тем, насколько нужны в образовании новые технологии. Однако не менее важно при этом, как эти технологии применяются, их практическая польза и эффективность и результативность такой деятельности.

Базовым вопросом обучения с применением современных технологий является создание соответствующего контента. Задача здесь — создать на профессиональном уровне богатый арсенал образовательных средств, которые можно использовать на всех этапах процесса обучения — при получении новых знаний, при решении заданий и исполнении упражнений с целью трансформировать полученные знания в умения и навыки и укрепить их при оценивании степени их освоенности. Заданий, или, если использовать термин педагогики – средств оценивания, должно быть много (под словом «оценивание» подразумевается не отметка в обычном понимании, а оценивание того, насколько успешно учащийся освоил соответствующие знания, умения, навыки). Достаточно много для того, чтобы можно было работать в обычной тетради и электронной, у традиционной и интерактивной доски, на цифровом тренажере, в виртуальной реальности, или используя приложения (в первую очередь, есть потребность в создании отечественных или адаптации зарубежных популярных приложений по изучению языка, с добавлением в список изучаемых языков азербайджанский)», — отметила она.

Однако, по мнению У.Ахмедовой, к сожалению, несмотря на наличие национальных стандартов для изучения учебных дисциплин, не все учебные цели (на азербайджанском – təlim nəticələri), формулируемые на основе госстандартов образования, нашли отражение в учебниках и методических пособиях.

«Иначе говоря, по определенным учебным темам в учебниках нет заданий, а в методических пособиях нет рекомендаций по работе с ними. На практике это означает, что не имея учебной базы в виде заданий, ученик не может усвоить соответствующие темы. Так как именно решая задания и задачи, делая упражнения, ученик может превратить теоретические знания в практические умения и навыки.

Вместе с тем, радует тот факт, что с прошлого учебного года и у нас по многим предметам появились учебники, снабженные QR-кодом, который отсылает ребенка на учебную платформу с анимацией, видеофильмом и другим цифровым контентом. Надеемся, что наряду с яркими и динамичными анимациями для учебников младших классов, в дальнейшем и для учебников средних и старших классов, будут создаваться более профессионально подготовленные разнотипные цифровые ресурсы. Согласитесь, скучно и нудно смотреть, к примеру, в учебнике математики для седьмого класса доказательство теоремы в форме, не сопровождаемой звуком презентации PowerPoint, записанной в формате видеозаписи с электронной доски (эта функция по умолчанию есть у любой э-доски и не требует дополнительных финансовых затрат), или все те же тесты с выбором ответа из нескольких вариантов, созданные на основе простого кода. Цифровые обучающие ресурсы, в том числе и интегрированные в учебники, по сравнению с обычным бумажным учебником предоставляют более широкие возможности для усвоения учебных тем. Очевидно, что функционал таких учебников должен быть гораз­до шире и разнообразнее, исполнен динамичнее, интереснее для учеников. В связи с беспокойством родителей, связанных с вопросами здоровья, хотелось бы отметить — по утверждениям специалистов, 20 минут пользования гаджетом в течение урока соответствует санитарным нормам (цифры относятся к средним и старшим классам)», — отметила эксперт.

Говоря о применении, она отметила, что следует учитывать реальную ситуацию.

«На сегодняшний день реальность такова, что организовать эффективное обучение с применением цифровых ресурсов только на основе онлайн-обучения представляется сложным в исполнении. Все мы помним, с какими трудностями пришлось столкнуться, когда по объективным причинам нужно было перейти на дистанционное обучение в масштабах республики, причём неожиданно, и мы, как и многие другие страны, не были вполне готовы к такому виду обучения из-за проблем с интернетом, из-за недостаточного количества компьютеров и планшетов и т.д. В тот период из затруднительного положения в определенной степени помогли выйти телеуроки, организованные посредством телевидения.

Опыт применения технологических средств в системах образования других стран показывает, что оптимальным решением является диверсификация возможностей технологий с учетом их сильных и слабых сторон, и различных форм работы – как с применением образовательных ресурсов только в формате онлайн обучения, так и ресурсов с возможностью загрузить их и использовать в режиме оффлайн.

Важно учитывать это и при создании или адаптации обучающих платформ в рамках проектов грантового конкурса, реализация которых рассчитана на определенный срок. Ведь такие виды деятельности, как создание или адаптация цифровых платформ, приложений, работа в дополненной/виртуальной реальности требуют постоянной технической поддержки, апгрейдинга и т.п. К тому же, через данные платформы при ограниченном определенными рамками гранта финансировании подключается ограниченное количество школ и учителей, и сама деятельность по проекту рассчитана максимум на один год, и, как правило, только некоторые проекты применяются затем в более широких масштабах. В связи с этим, насколько целесообразно профессиональное исполнение такого рода деятельности с учетом указанных факторов – вопрос открытый. К примеру, нас заинтересовал проект-победитель прошлогоднего VI конкурса, предложенный школой 9 Агджабединского района по адаптации цифровых обучающих платформ», — считает она.

У.Ахмедова отмечает, что получить более детальную информацию о практической реализации проекта, о том, насколько результативным было применение платформ, какую пользу принес данный проект учителям и ученикам, не представилось возможным.

«Это, в частности, связано с тем, что вопреки условиям конкурса, в соответствии с которыми школа-победитель на протяжении всего времени исполнения проекта должна отражать свою деятельность в социальных сетях, на страничке этого проекта с 29-ю подписчиками, размещена лишь краткая информация с перечислением названий платформ, которые планируется адаптировать применительно к азербайджанским условиям. В то же время, нет информации и на сайтах, имеющих отношение к заявленным платформам «Kahoot», «Quizlet» и «Pear Deck», о том, что они были адаптированы и переведены на азербайджанский язык, в отличие, например, от других стран и языков, информация о которых размещена на сайте. К примеру, у нас переведены многие учебные видео Khan Akademy, и информация о том, что бесплатная образовательная онлайн платформа Академии Салмана Хана адаптирована на азербайджанский язык и используется в Азербайджане, указана на их сайте.

Практическая реализация деятельности онлайн-платформы с охватом широкой аудитории требует наличие в арсенале платформы качественных учебных материалов, и их постоянное обогащение. В этом смысле хотелось бы надеяться, что на конкурс будут предложены проекты по созданию различных типов цифровых образовательных ресурсов, нужных учителям в их работе.

Одна из тем конкурса — работа в дополненной реальности. Для работы в дополненной реальности есть потребность обеспечить учащихся и учителей качественной ресурсной базой отечественных анимационных ресурсов в трехмерной графике (или перевести и адаптировать), с помощью которых можно, к примеру, изучать анатомию или внутреннее строение земли в трехмерной графике, проводить в 3д формате различные опыты на уроках физики или химии. При наличии такой базы ученик может наблюдать работу более сложных систем, к примеру, — оживленную анимацией трехмерную модель внутреннего строения глаза или явление землетрясения в движении, что намного нагляднее и доступнее для понимания сложных явлений и процессов, чем обычное 2д видео», — сообщила он.

По ее словам, чтобы создавать учебные анимации в хорошем качестве, нужна работа большой команды специалистов — дизайнеры (для отрисовки), программисты (чтобы собрать анимацию) и т.д.

«К примеру, чтобы освоить с нуля и создавать в наиболее простой, имеющейся в открытом доступе программе Blender простейшие низкополигональные модели понадобится как минимум два месяца ежедневной работы. И, чтобы не забыть полученные знания, требуется постоянная практика. И это, конечно, очень трудно, практически неосуществимо в рамках одного или нескольких конкурсных проектов.

За шестнадцать дней в рамках проекта конкурса не представляется возможным обучить учителя создавать анимации дополнительной реальности для учебника. Да и нецелесообразно обучать этому преподавателя. Основная задача учителя – учить. Более целесообразно обучать учителей педагогически правильно работать с таким контентом, чем создавать технологические средства обучения. И тренинги следует организовывать, чтобы обучить его на основе уже имеющегося в наличии соответствующего контента методически правильно применять эти цифровые материалы на уроке. Возможно, преподаватель сумеет научиться без ущерба для своих прямых обязанностей готовить такие обучающие ресурсы, но это не может носить массовый характер.

Говоря о других номинациях конкурса, хотелось бы отметить такую тему, как подготовка школьников к участию в международных олимпиадах. Очень важным, наболевшим вопросом является профессиональный перевод материалов международных олимпиад. Ведь при некачественном переводе ученик затрудняется ясно понять поставленную задачу, и такой перевод может стать причиной невысоких баллов. К сожалению, тексты переведенных заданий, мягко говоря, оставляют желать лучшего, и это тема отдельной беседы.

Внимание привлекают большое количество тем по номинации «Развитие творческих, жизненных, социальных навыков и ценностей учащихся». Эти темы действительно очень важны для всестороннего личностного развития ученика. Учителя невозможно представить без ежедневной работы в этом направлении. Такая деятельность относится к рутинной, каждодневной работе, исполняемой непосредственно со стороны школ, самого министерства. Включение таких тем в программу конкурса подразумевает и наличие точного инструментария, на основе которого будет оцениваться практическая результативность проведенной в рамках проекта работы. К примеру, следует учитывать, что провести тренинг для учителей и психологов, к примеру, по булингу — часть дела. Вторая, более значительная часть — по истечении определенного времени отслеживать на основе психодиагностики результаты применения полученных на тренингах знаний и умений на практике в работе с детьми.

В соответствии с методикой, по окончании такого рода деятельности, связанной с личностным развитием, проблемами социальной коммуникации и другими психологическими вопросами, следует на протяжении определенного времени, как минимум года, на основании регулярно организуемых специальных диагностических тестов проверять, какие положительные результаты имела определенная деятельность. В этом случае коэффициент полезного действия такой деятельности будет высоким.

Или, к примеру, проекты, суть которых сводится к спортивным соревнованиям между учителями. Наверно нетрудно организовать такие соревнования без выделения гранта на инновации. Осуществление таких проектов в рамках конкурса во многом не соответствует целям и задачам конкурса. Это чревато тем, что такого рода деятельность может стать работой, результаты которой не представляется возможным измерить и оценить.

Вопрос точного оценивания как работ, так и предложенных на конкурс проектов является одним из основополагающих вопросов организации конкурса. К примеру, если проект оценивается высокими баллами (выставленные проекту оценки приходят участвующим в конкурсе школам), но при этом в уведомлении говорится, что проект не исполняется по финансовым причинам, возникает вопрос – в таком случае, на основе какого точного механизма, исключающего субъективный подход, делается выбор в пользу одного из числа других проектов, получивших высокие оценки? Кроме того, названная причина не отвечает положениям соответствующего постановления Кабинета министров АР.

Точность оценивания подразумевает также, что проект, поданный на конкурс и ставший победителем, однако по не зависящей от исполнителя проекта причине – из-за частичного финансирования реализованный частично, при повторной подаче на конкурс оценивается по всем критериям ровно теми же высокими оценками и обеспечивается полная реализация проекта. В этом случае можно говорить о точности оценивания.

Хотелось бы надеяться, что механизмы оценивания проектов, предложенных на конкурс, станут более точными. И мы надеемся, что в этом году время рассмотрения проектов во избежание нежелательных ситуаций будет соответствовать указанному в постановлении Кабинета министров сроку – тридцать дней с даты окончании приема проектов», — подчеркнула У.Ахмедова.