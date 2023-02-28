Власти Санкт-Петербурга закрыли воздушное пространство над городом и Ленинградской областью в радиусе 200 км из-за неопознанного летающего объекта.

В городе ввели план «Ковер», который предусмотрен на случай незаконного пересечния границы или появлении НЛО. При таком сигнале все воздушные суда обязаны срочно сесть или покинуть район. В небо над городом подняли истребители, пишет телеграм-канал Baza.

Согласно сервису Flightradar24, сейчас над городом практически нет гражданских самолетов. Аэропорт Пулково объявил, что временно не будет принимать и отправлять самолеты. Однако регистрация пассажиров в аэропорту продолжается.

По данным онлайн-табло Пулкова, последний самолет вылетел из аэропорта в 10:19, а последний прибывший приземлился в 10:35. По данным источника ТАСС в Росавиации, воздушное пространство над Петербургом будет закрыто до 13:20 по московскому времени (14:20 по бакинскому).

Сейчас в воздухе работают два истребителя – Су-35 и МиГ-31, пишет телеграм-канал 112. При этом неопознанный объект, из-за которого закрыли небо, похож на большой беспилотник. Он был замечен в 160–200 км от Петербурга, пишет «Фонтанка» со ссылкой на информацию Минобороны, которую оно передало по своим каналам в службу Пулково. (moscowtimes.ru)