Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшая накануне на космодроме «Восточный», многое говорит о том, как идет война для России. Так российско-северокорейский саммит, первый с 2019 года, оценил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Полтора года назад Путин начал войну, думая, что он восстановит славу Российской империи. Но он провалился во всех своих максималистских империалистических целях и теперь, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он молит Ким Чен Ына о помощи», — заявил Миллер на брифинге в среду.

По американским данным, Путин намеревается получить из КНДР оружие и боеприпасы для армии, которой поставлена задача удержать оккупированные украинские территории.

«Я не думаю, что, начиная войну, Путин предвидел, что через полтора года ему придется попрошайничать по миру и просить о помощи мировых изгоев, таких, как Ким Чен Ын», — сказал Миллер.

Он добавил, что, вероятно, в ответ Россия будет вынуждена предоставить помощь КНДР, что нарушит резолюцию Совбеза ООН, за которую сама же Москва и проголосовала.

На переговорах, куда Ким прибыл на бронепоезде, Путин поднял тост, процитировав поговорку «старый друг лучше новых двух», а лидер КНДР в ответ предложил российскому президенту «всегда вместе» бороться с империализмом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи заявил, что Россия не вводила санкций против Пхеньяна. «Санкции объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будем развивать с Корейской Народно-Демократической Республикой равноправное, справедливое взаимодействие», — сказал он.

В реальности Путин в 2017 году подписал указ о введении санкций против Северной Кореи. Ограничения в области научно-технического сотрудничества, банковской сфере и торговле были установлены во исполнении резолюции Совбеза ООН. (moscowtimes.ru)