Начинается поставка в Турцию второй партии вакцин от коронавируса

Часть второй партии неактивных вакцин от нового типа коронавируса (COVID-19) поступит в Турцию в понедельник.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, в своем Твиттере сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Первая часть второй партии (6,5 млн доз) вакцин прибудет в нашу страну вечером в понедельник. Поставки будут осуществлены в соответствии с планом закупок с тем, чтобы программа вакцинации реализовывалась без перерывов», — отметил министр.

Всего в рамках второй партии в Турцию будет доставлено 10 млн доз вакцины от коронавируса.

| 2021-01-24T16:38:05+04:00 24 января 2021, 18:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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