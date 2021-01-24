Начинается поставка в Турцию второй партии вакцин от коронавируса

Часть второй партии неактивных вакцин от нового типа коронавируса (COVID-19) поступит в Турцию в понедельник.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, в своем Твиттере сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Первая часть второй партии (6,5 млн доз) вакцин прибудет в нашу страну вечером в понедельник. Поставки будут осуществлены в соответствии с планом закупок с тем, чтобы программа вакцинации реализовывалась без перерывов», — отметил министр.

Всего в рамках второй партии в Турцию будет доставлено 10 млн доз вакцины от коронавируса.