10 декабря начался визит аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных атташе в Зангиланский район.

В визите участвуют представители около 70 посольств и более 10 международных организаций, расположенных в Баку и Анкаре — послы, руководящие лица и другие дипломаты, военные атташе, а также представители соответствующих государственных структур Турции. В Международном аэропорту Зангилан приземлились самолеты, перевозившие в общей сложности около 150 участников визита из Баку и Анкары.

Гости сначала ознакомились с Международным аэропортом Зангилана. Дипломатам, которым требовалась виза, впервые в истории аэропорта оформили электронные визы посредством системы ASAN Viza.